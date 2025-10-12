El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) organiza un festival cultural con motivo del Día de la Hispanidad

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Marbella celebra hasta este lunes, 13 de octubre, el Festival de la Hispanidad, un punto de encuentro de la gastronomía, la música y las tradiciones donde se dan cita diez países.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el evento, que se celebra en el Parque de La Represa, y ha destacado la importancia de esta cita "como espacio de convivencia entre culturas".

La regidora ha señalado que "son 13.500 los hispanoamericanos empadronados en la ciudad" y ha invitado "a disfrutar de esta iniciativa y a celebrar juntos la riqueza cultural que nos une como pueblos hermanos".

El festival, que se celebra en horario de 13,00 a 00,00 horas y que está organizado por la delegación de Extranjeros Residentes en colaboración con Baobab Eventos y con las asociaciones de hispanoamericanos de la ciudad, incluye una amplia oferta gastronómica, actuaciones en directo y actividades para toda la familia, con el objetivo de "fomentar la convivencia, la integración y el intercambio cultural entre vecinos y visitantes. En esta edición participan Paraguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, Colombia y España.