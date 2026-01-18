El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) refuerza la seguridad del puente Cristo del Amor y plantea mejoras estéticas

Puente Cristo del Amor en Marbella (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha llevado a el refuerzo de la seguridad del puente Cristo del Amor. La intervención ha incluido la sustitución de las juntas de dilatación en ambos extremos de la estructura, el reemplazo de la placa metálica existente por una nueva y el asfaltado de parte de la calzada.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el concejal de Obras, Diego López, ha subrayado "la necesidad de acometer esta intervención para garantizar la seguridad de una infraestructura por la que transitan diariamente miles de vehículos y peatones".

El edil ha avanzado que "en próximas fechas se continuará trabajando en la mejora estética del puente con la instalación de luminarias ornamentales, ya que se trata de uno de los enclaves más emblemáticos del municipio y merece ser realzado".

En relación con las afecciones al tráfico, López ha incidido en que se ha actuado para minimizar al máximo las molestias a los ciudadanos que utilizan esta infraestructura, que conecta los barrios de Pilar Miraflores y Santa Marta.

Igualmente, ha informado de que "también se ha interrumpido temporalmente el tráfico en la bajada a la avenida Maíz Viñals desde la conocida como 'rotonda de la Guardia Civil', debido a las obras de construcción de nuevas plazas de aparcamiento en el vial", en una actuación que continuará en el vial sur una vez que esté terminada la primera fase.

Por último, el responsable municipal ha resaltado que "tanto la intervención en el puente como la creación de nuevos estacionamientos suponen una mejora directa en la calidad de vida de los residentes , al tratarse de una zona con gran actividad diaria y con una infraestructura que constituye la conexión natural entre ambos barrios".