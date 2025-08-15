El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) renueva su apoyo a la Asociación Avance Positivo para garantizar sus programas

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado su apoyo a la Asociación Avance Positivo para garantizar la continuidad de sus programas de salud pública. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el presidente del colectivo, José Luis Prada, han suscrito el convenio de colaboración de 2025, dotado con una subvención de más de 25.000 euros.

La regidora ha destacado en una nota de prensa, la labor "altruista y profesional" que realiza la entidad para la prevención del VIH, así como otras infecciones de transmisión sexual (ITS), y ha puesto el acento en el compromiso del equipo humano y de los voluntarios que integran la ONG "en el apoyo a los pacientes y a sus familias". "Aunque esta enfermedad ha pasado de ser mortal a crónica y tratable, sigue presente y puede tener consecuencias muy graves", ha afirmado.

Por su parte, Prada ha recordado que Avance Positivo, con cuatro años de trayectoria y sede en San Pedro Alcántara, nació para dar apoyo a personas afectadas por VIH y otras ITS y que, en la actualidad, "la prioridad es la educación de la juventud para que disponga de herramientas que le permitan vivir una sexualidad sana y segura".

El presidente de la ONG ha agradecido el respaldo municipal "sin el cual este proyecto no habría sido posible", y ha reiterado que los esfuerzos se centran en campañas preventivas en centros educativos y entre la población adulta, "sin dejar de atender a los usuarios que precisan apoyo y tratamiento".