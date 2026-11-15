El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) respalda la iniciativa de crear una escuela del taxista

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente del colectivo, José Antonio. Cea, - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha respaldado la creación de una escuela de taxistas, una iniciativa impulsada por Taxisol, la asociación mayoritaria del sector en la ciudad, con la que se pretende apostar por la formación de los profesionales y reforzar la calidad del servicio que reciben los visitantes.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la regidora, acompañada por los concejales de Transportes y Obras, Enrique Rodríguez y Diego López, respectivamente, ha mantenido un encuentro con representantes de la entidad --el principal colectivo del municipio-- y ha destacado el papel de estos profesionales como "grandes embajadores de Marbella".

Así, ha señalado que "ofrecen un servicio excelente y muchas veces son las primeras personas que conocen nuestros turistas, ofreciendo una imagen muy importante de nuestro municipio", ha señalado. Además, la primera edil ha destacado la apuesta del sector por la formación, también en cuestiones como la sostenibilidad y los temas ambientales.

Por su parte, el presidente del colectivo, José Antonio Cea, ha detallado que la escuela tendrá la doble finalidad de formar tanto a los futuros profesionales como a quienes ya forman parte del colectivo en cuestiones clave para la actividad. Las acciones se impartirán en un nuevo local anexo a la sede de Taxisol, en el entorno del Polideportivo Paco Cantos, que ha sido impulsado por el Ayuntamiento.

Igualmente, el representante ha agradecido el apoyo del Consistorio y ha destacado el compromiso del sector con la excelencia. "Estamos obligados a dar un servicio de calidad, como Marbella se merece", ha afirmado. Asimismo, ha explicado que la asociación quiere seguir siendo pionera también "en temas de formación" y ha recordado que ya "somos referentes en otras cuestiones, como la rotulación de los vehículos o la uniformidad de los profesionales".

Por último ha detallado que en el municipio existen 347 licencias de taxi, de las cuales 322 están asociadas a Taxisol.