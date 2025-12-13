Ayuntamiento de Mijas impulsa el parque recreativo 'El Burrito de Mijas' para fomentar la preservación de la especie

El proyecto pretende fomentar la interacción con los burros en semilibertad, en un espacio donde puedan pasear y que podrá visitarse. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

La redacción del proyecto sale a concurso por 44.000 euros y las empresas tienen hasta el 26 de diciembre para presentar ofertas

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El burro es una de las señas de identidad de la ciudad malagueña de Mijas y el Ayuntamiento ha impulsado una iniciativa para garantizar su preservación. Por eso acaba de sacar a concurso público la redacción del parque recreativo 'El burrito de Mijas' por un importe de 44.202 euros y un plazo de presentación de ofertas en vigor hasta el día 26 de diciembre.

La idea, según ha adelantado la alcaldesa, Ana Mata, es impulsar un parque recreativo donde ahora mismo se encuentran las cuadras del vial sur, en el que además de conocer más en profundidad este símbolo de Mijas, los animales dispondrán de cuadras más espaciosas y zonas de esparcimiento.

Todo ello, además, en una parcela que quedará completamente integrada en el paisaje. Se trata de fomentar la interacción con los burros en semilibertad, donde puedan pasear y que podrá visitarse, según ha informado el concejal delegado de Bienestar Animal, Marco Cortés.

Los objetivos que se persiguen con esta actuación son mejorar la conciencia global sobre los derechos y el bienestar de los animales, crear un observatorio de los burros en semilibertad desde el Camino de las Canteras, hacer posibles los paseos a través de senderos con sombra y arbolado, la participación del burro andaluz en la gestión de la masa forestal y la preservación de la especie.

También los burros se podrán 'jubilar' en el parque y se podrá acoger a animales adultos para su recuperación y su reubicación posterior. Además, habrá un Centro de Interpretación del Burro Mijeño. Todo ello se completará con una red de senderos y zonas de esparcimiento donde el público podrá interaccionar con los burros.

CARACTERÍSTICAS DEL FUTURO PARQUE

La parcela donde se asentará la instalación tiene una superficie de 26.000 metros cuadrados. Se plantea la construcción de tres grandes módulos para los burros, otro para usos veterinarios y el último a modo de almacén.

Las dimensiones de los establos tendrán una superficie útil que permitirá a los burros acceder, girarse, moverse y tumbarse sin dificultad en el interior de estos. En total, son veinticuatro compartimentos con capacidad para dos burros en cada uno de ellos, con una capacidad total para 48 burros.

Cada compartimento deberá contar con un punto de agua para bebedero y un punto de luz, además de anillas en las paredes para permitir el amarre de los ejemplares y así garantizar la realización de labores de mantenimiento y limpieza.

Los establos se podrán situar en la parte inferior o superior de los senderos, aprovechando la forma natural del terreno, con estancias semienterradas integradas en el paisaje y cubierta vegetal.