El Ayuntamiento de Mijas pone a disposición de la Junta suelo para ampliar el centro de salud de la Cala

MIJAS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía una parcela aledaña al actual centro de salud de La Cala para ampliar las instalaciones. La propuesta se justifica en el crecimiento demográfico del municipio, en especial del núcleo caleño, que está generando una demanda asistencial creciente.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que señala que este ofrecimiento se ha realizado por parte de la alcaldesa, Ana Mata, en una carta enviada al consejero de Salud, Antonio Sanz, y que representa "la apuesta del equipo de gobierno por la mejora constante de las infraestructuras sanitarias del municipio".

En concreto se trata de un solar patrimonial anexo al centro de salud, con una superficie de 2.394,50 metros cuadrados, y se considera "idónea debido a su ubicación, accesibilidad y características urbanísticas para posibilitar su ampliación o el desarrollo de nuevas instalaciones complementarias, como es el caso de un servicio de urgencias 24 horas".

Esta iniciativa se enmarca "en el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de las infraestructuras sanitarias del municipio", han incidido desde el Consistorio; "un compromiso que tiene un ejemplo principal en la puesta en marcha del centro de alta resolución de procesos (CARP) que se ubicará en Las Lagunas, presentado en una visita de Sanz en enero junto a la alcaldesa y los tenientes de alcalde Juan Carlos Cuevas y Juan Carlos Maldonado".

Según han recordado, recientemente salió a concurso la redacción del proyecto de este centro, para el que se han recibido ocho ofertas de empresas interesadas en el proyecto.

"El Ayuntamiento está realizando un esfuerzo técnico, administrativo y presupuestario relevante para facilitar la ejecución de infraestructuras sanitarias estratégicas. Con ello queremos atender las demandas de los vecinos", ha explicado la regidora.