El Ayuntamiento presenta el cartel de la Feria de Málaga 2026: 'Flores para la Victoria', de Patricia Castro

Presentación del cartel de la Feria de Málaga 2026 con su autora Patricia Castro - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha presentado en la mañana de este martes el cartel de la Feria 2026, 'Flores para la Victoria', diseñado por Patricia Castro Bohórquez.

Esta obra resultó ganadora del concurso realizado a través del proceso participativo, impulsado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento el pasado 24 de junio, entre los cinco finalistas seleccionados por el jurado del concurso público al que se han presentado un total de 177 obras.

El jurado de este año ha estado formado por un equipo multidisciplinar, compuesto por los siguientes miembros: el director general de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Manuel Salazar, como presidente; la galerista Eugenia Benedito; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el comunicador Francisco Javier Jurado.

Así como el pintor, escultor y presidente de Aplama, Francisco Jurado; el jefe de Negociado de Fiestas, Juan Antonio Pérez de Villena; el artista plástico y escultor Santiago Picatoste; la artista plástica y gráfica Cristina Soler; el técnico de artes plásticas de la Delegación de Fiestas, Fernando Wilson; y como secretaria, Laura Guerrero, técnica de Administración General de Servicios Operativos, Playas y Fiestas.

La autora del cartel ha recibido el premio de 3.600 euros con el que está dotado el concurso. Además, los otros cuatro finalistas han sido galardonados con un accésit de 600 euros cada uno.

La obra ganadora, 'Flores para la Victoria', obtuvo un total de 2.584 votos, lo que representa el 38% del conjunto de los votos válidos emitidos de forma popular (6.814). En segundo lugar, se situó la obra titulada 'La Farola de Málaga' con 2.417 votos (36%); La tercera posición correspondió al cartel 'Donde la luz baila', con 1.179 votos (17%); en cuarto lugar, la propuesta 'Feria de Málaga', con 409 votos (6%); y en quinto lugar, la obra 'Camisa blanca, chaleco negro, pantalón negro, fajín rojo: verdialero', que obtuvo 225 votos (3%).

PATRICIA CASTRO BOHÓRQUEZ

Patricia Castro Bohórquez es una ilustradora malagueña y arquitecta de formación. Tras ejercer su formación académica, fundó su propio estudio de diseño creativo e ilustración en Málaga desde donde da vida a obras personalizadas, artículos de papelería y láminas decorativas que destacan por su vivo colorido.

A través de su obra 'Flores para la Victoria' reivindica el trabajo artesanal y recupera de forma única la figura de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, como eje central de la festividad.