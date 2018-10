El Ayuntamiento de Málaga pide a la Junta anular el proyecto del metro al Hospital Civil

Actualizado 21/12/2015 18:53:45 CET

Justifica esta acción en que el tranvía tenga "la máxima seguridad jurídica" y la desvincula del rechazo mostrado por los vecinos

MÁLAGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha acordado este lunes presentar ante la Consejería de Fomento y Vivienda un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo para que anule la aprobación, publicada el pasado 20 de octubre, del proyecto básico de la prolongación en superficie de la línea 2 del metro hacia el Hospital Civil, un trazado, además, que cuenta con el rechazo de vecinos y comerciantes del distrito de Bailén-Miraflores.

Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha justificado este requerimiento, que se presenta "desde el respeto institucional", aludiendo a "cuestiones técnicas y de seguridad jurídica", de modo que la red de metro continúe avanzando y Málaga cuente con un transporte público de calidad. Lo desvincula, por tanto, de la negativa de los vecinos.

De la Torre ha criticado "la falta de respuesta" a las alegaciones municipales --se tardó un año y tres meses-- y ha advertido, por ejemplo, de que se aprobara el proyecto básico antes de tener la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Ayuntamiento la propuesta de resolución de la Declaración Medioambiental Unificada con fecha 21 de mayo de 2015, dando un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Finalmente, se otorgó esa autorización el 15 de junio, ante lo que el Ayuntamiento considera que el dictamen ambiental mencionado en el proyecto básico "carece de carácter resolutivo, no culmina ni completa la tramitación prevista en la normativa". "La resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda del 14 de marzo se produjo, por tanto, sin los trámites exigidos por la propia normativa andaluza", se advierte desde el Consistorio.

Igualmente, De la Torre ha resaltado que el Ayuntamiento no fue notificado por la Junta de esa aprobación, ni siquiera informado en las últimas comisiones de seguimiento, sino que lo supo a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Entendemos que hay fallos enormemente llamativos y puntos en duda; debilidades en la tramitación y defectos administrativos, formales y de contenido", ha declarado, especificando, además, que "el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no prevén el trazado Guadalmedina-Hospital Civil por Eugenio Gross y, por ello, tenía que haberse aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta para subsanar esa descoordinación".

La aprobación del requerimiento ante la Consejería de Fomento se produce este lunes porque "es el día límite para su presentación", según ha informado De la Torre, añadiendo que "hemos querido apurar el plazo y sacarlo del contexto de las elecciones generales".

En opinión del alcalde, "merece la pena que la Junta reflexione sobre lo que planteamos para tener seguridad" sobre un proyecto, que, además, "carece de los necesarios estudios de movilidad". Para De la Torre, el Gobierno andaluz ha de analizar "todo lo que se ha hecho mal en esta etapa".

A su juicio, este hecho no debe suponer "una parálisis" del proyecto, sino que "converge en alguna medida con una situación crítica en cuanto al rechazo que ha habido". En este punto, ha insistido en que este requerimiento no guarda relación con la negativa vecinal al tranvía: "nosotros no buscamos una solución a este último tema, sino que en esa tramitación hemos encontrado interrogantes y dudas fuertes".

"La Junta debe ver sobre los fundamentos sólidos y serios de este requerimiento si ha de seguir avanzando en este proyecto --ha expuesto-- o si debe situarlo en un cierto 'stand by' para ver, con los estudios previos de movilidad, su aceptación e integración plena en el tejido urbano".

"TODO TIENE SOLUCIÓN EN LA VIDA"

Y ante la posibilidad de que esta decisión del Ayuntamiento pudiera poner en riesgo la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha considerado que "no nos corresponde contestar a nosotros; hacemos lo que creemos conveniente". No obstante, ha subrayado que "todo tiene solución en la vida", agregando, incluso, que "los efectos que pueda tener estamos dispuestos a hablarlos con la Junta".

Preguntado por si esta posibilidad fue comentada al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, durante la comisión mixta de seguimiento del convenio de colaboración del metro celebrada el pasado noviembre, el regidor 'popular' ha respondido que "nosotros hemos criticado y hemos dicho varias veces lo de las alegaciones y hemos recordado lo de la famosa adenda cada vez que nos hemos reunido".

En cualquier caso, De la Torre ha hecho hincapié en que "nuestra disposición a colaborar sigue igualmente abierta", lo que "es cierto --ha precisado-- es que este proyecto tiene fallos grandes y no está mal que puedan ser corregidos".

En este punto, también ha recordado que está pendiente la firma de una adenda en la que se refleje el trazado final adoptado y que actualice el cálculo de las obligaciones reales del Ayuntamiento, algo que, según el protocolo de intenciones firmado en 2013 por ambas administraciones, "tenía que haber sido aprobada antes de que el metro abriera", que lo hizo parcialmente en julio de 2014.

RECURSO A LA NEGATIVA DE ANULAR LA FACTURA

De la Torre ha incidido también en que continúa en los tribunales la polémica por la factura de 32,31 millones de euros que la Consejería de Fomento y Vivienda exigía al Ayuntamiento de Málaga en concepto de anticipo de la inversión del metro.

El Consistorio presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la negativa de la Junta a anular esta factura. "Eso seguirá su trámite, está activo, pendiente y vivo", ha subrayado.

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE 2015

También ha dado luz verde este lunes la junta de gobierno local a la prórroga automática a partir del 1 de enero del presupuesto de 2015, a la espera de que entren en vigor, "cuando tengamos el consenso necesario", las cuentas municipales para el próximo ejercicio, ha declarado De la Torre.

Se ha aprobado, igualmente, una adenda al convenio de colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga para añadir 20.000 euros a la subvención de 30.000 euros del presupuesto actual, atendiendo a que esta asociación colabora activamente con el Parque Zoosanitario Municipal en lo relativo a adopción. "Mostramos nuestro apoyo sin fisuras a una entidad que hace un trabajo magnífico", ha aseverado.

El órgano municipal ha aprobado, asimismo, la prórroga del contrato del servicio de vigilancia de seguridad en los nuevos espacios de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal y otros Equipamientos Museísticos --Centre Pompidou Málaga y Colección del Museo Ruso-- con la empresa Prosegur.

Esta prórroga será por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2016, por importe equivalente al del contrato vigente, es decir, 260.858,75 euros --IVA incluido--, con posibilidad de que continúe mensualmente mientras se resuelve el nuevo expediente de contratación.

Finalmente, se ha acordado aprobar la suscripción de un convenio de partenariado para el cálculo de indicadores de la plataforma CAT-MED entre Toulouse Métropole y el Ayuntamiento de Málaga, por un período de seis meses, de cara a la colaboración en forma de asesoramiento y en el intercambio de datos sobre los indicadores relativos a compacidad y multifuncionalidad urbanas, calculados en función de los datos facilitados por la comunidad urbana francesa.