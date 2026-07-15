El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria instalará dos pantallas gigantes para seguir la final del Mundial de Fútbol

Imagen de archivo de uan pantalla con la selección - Diego Radamés - Europa Press

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) instalará dos pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir en directo la final del Mundial de Fútbol de este domingo, 19 de julio, en el que la Selección Española luchará por proclamarse campeona del mundo a partir de las 21,00 horas.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado que desde el Ayuntamiento quieren "que todos los rinconeros y quienes nos visitan puedan vivir juntos un momento histórico para el deporte español. Será una gran fiesta del fútbol en un ambiente festivo al coincidir con nuestra feria".

Una de las pantallas se instalará en la plaza Al-Ándalus, donde el público podrá disfrutar del partido una vez finalice el concierto de 'Ortigosa', programado con motivo de la Feria de Rincón de la Victoria. La retransmisión dará comienzo a las 20,30 horas, con la previa del encuentro.

La segunda pantalla estará ubicada en el Auditorio Municipal, donde esa misma noche está previsto el concierto del grupo 'Siempre Así'. El acceso al recinto se realizará exclusivamente con la entrada correspondiente al concierto de 'Siempre Así'.

Las puertas abrirán a las 20,00 horas para facilitar la entrada del público y, a partir de las 21,00 horas, se ofrecerá la retransmisión íntegra de la final. Una vez concluido el encuentro, dará comienzo la actuación musical.

La concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Paz Couto, ha animado a la ciudadanía a "vestirse con los colores de España y compartir una noche que esperamos sea inolvidable, apoyando a nuestra selección en un ambiente festivo y familiar".