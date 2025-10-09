El Ayuntamiento de Torremolinos asumirá con fondos propios la totalidad del PAI hasta alcanzar los 15 millones

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento asumirá con fondos propios la totalidad del Plan de Actuación Integrado (PAI) hasta alcanzar los 15 millones de euros de inversión.

Del Cid ha resaltado que "no estábamos dispuestos a renunciar a ningún proyecto, todos son importantes. La solvencia con la que estamos gestionando las cuentas municipales nos da margen para que en los próximos años también podamos afrontar esa inversión restante con fondos propios".

Así, ha detallado que el Ayuntamiento conocía hace unos días que el municipio había obtenido un total de 8.961.678 euros de asignación de senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, lo que suponía un 85% de cofinanciación de los proyectos presentados el pasado mes de febrero, es decir, una inversión que alcanzaba los 10.543,150 euros.

Con ello, "hemos decidido que el Ayuntamiento va a asumir la totalidad del programa de inversiones que presentamos, de tal forma que, aparte de los nueve millones de euros, ejecutaremos proyectos con fondos propios hasta alcanzar los 15 millones de euros de inversión", ha explicado Del Cid.

Además, ha destacado "la diligencia con la que vamos a ejecutar estos nuevos fondos, para volver a ser un ejemplo de gestión, hasta el punto de que algunos de estos proyectos ya se encuentran en marcha en su fase administrativa. Al final, el debate no está en la procedencia de los fondos, aunque esa sea la lectura cortoplacista de algunos. La diferencia radica en cómo se gestionan esos fondos".

También Del Cid ha recordado que Torremolinos "ha conseguido captar en los últimos tres años y medio más de 30 millones de euros de fondos europeos que sirven de fuerza tractora para afrontar los retos que tenemos por delante".

EJES DE ACTUACIÓN

Por otro lado, la regidora ha recordado que el Plan de Actuación Integrado, 'Transformando el paraíso', se articula en tres ejes diferenciados.

En concreto, el primero de ellos se centra en lograr una ciudad más accesible y sostenible, con proyectos y actuaciones en todos los barrios del municipio.

El segundo eje, denominado 'Torremolinos Inteligente y Digital', se fundamenta en la implantación de mejoras en materia de inteligencia: menos burocracia, más agilidad en los servicios que se prestan a los ciudadanos. Entre los proyectos que se desarrollarán se encuentra la aplicación de la Inteligencia Artificial a los trámites administrativos o la mejora en la seguridad, eficiencia y geoposicionamiento en las comunicaciones de servicios sociales y emergencias.

También se contempla la digitalización del archivo municipal y la puesta en marcha de herramientas de obtención de datos que permitirán implementar mejoras en la gestión de los servicios públicos.

Por último, el tercer eje de actuación, 'Torremolinos Verde', se vuelca en la interrelación entre la ciudad y su entorno natural. En suma, "proyectos de ciudad que vuelven a contar con respaldo de fondos europeos", ha concluido Del Cid.