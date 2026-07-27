El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) construirá un circuito de Pump Track en El Pinillo

El Ayuntamiento de Torremolinos construirá un circuito de Pump Track en El Pinillo - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) construirá un circuito de Pump Track, un nuevo equipamiento deportivo para el municipio que se ubicará junto al pabellón Javier Imbroda, en la zona de El Pinillo, en una parcela con una superficie de 4.000 metros cuadrados.

La actuación, que responde a la demanda actual de deportes urbanos, se suma a la amplia red de instalaciones deportivas de las que ya dispone la localidad, que mantiene su apuesta por continuar dotando al municipio con nuevas infraestructuras en diversas disciplinas deportivas. Un nuevo espacio de encuentro, ocio y vida saludable que refuerza el compromiso de Torremolinos con el deporte y con sus barrios.

El nuevo circuito de Pump Track, que se construirá en la parcela ubicada entre las calles Vicente Blanch Picot, Juan Rosa Mateo y Pasaje Manuel Franco Cubeiro, estará compuesto por peraltes y resaltos enlazados y estará diseñado para que pueda ser utilizado por bicicletas, patinetes, monopatines y otros vehículos no motorizados y se complementará con caminos, senderos de conexión, jardinería y zonas de descanso.

El circuito principal de Pump Track en asfalto, de dificultad media-avanzada, será apto para todas las edades y disciplinas, con WaveRamp para surfskate y mini-mini-Bowl para iniciación, ha indicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado.

Así, han detallado que ya ha sido adjudicada la redacción del proyecto técnico, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. La oferta ganadora lleva por nombre 'Nexo Imbroda', denominación que refleja la conexión conceptual entre el nuevo equipamiento y el pabellón ya existente.

Por otro lado, han valorado que este nuevo equipamiento deportivo cumplirá, tanto en diseño como en ejecución, con las directrices necesarias para obtener la certificación de aptitud por el órgano competente y poder celebrar competiciones federadas.

La instalación se adaptará a las características y geometría de la parcela disponible, garantizando la integración con el entorno urbano y con el nuevo pabellón deportivo ya existente. Además, se propone la incorporación de vegetación de bajo consumo hídrico y zonas de descanso con pérgolas. El diseño cumple con los criterios de accesibilidad universal, todos los itinerarios peatonales interiores se proyectan sin barreras arquitectónicas.

Respecto a la evacuación de aguas pluviales, está previsto un sistema drenante mediante la instalación de pozos o zanjas rellenos de grava. El terreno se compactará previamente y el trazado se configurará con capas de zahorra artificial compactada, incluido relleno de zahorras para cota de base, asegurando una correcta compactación.

Este proyecto deportivo cuenta con un presupuesto base de licitación de 626.356,50 euros y se trata de una actuación que está cofinanciada por la Diputación de Málaga a través del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM 2023, segunda Fase).