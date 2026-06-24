Banco Santander celebra en Málaga una jornada para prevenir estafas y abuso patrimonial a personas mayores

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MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander celebra este jueves una jornada formativa dirigida a personas mayores de 65 años o sus familiares para ayudarles a prevenir las estafas, el fraude y los abusos patrimoniales, en un contexto marcado por el aumento de estafas que afectan de forma creciente a este colectivo.

Así lo han asegurado en una nota, en la que han indicado que se celebrará en el Work Café de la calle Larios de Málaga capital y está dirigida tanto a clientes como a no clientes de la entidad o sus familiares, que deberán inscribirse a través de la web de Work Café, con un número de plazas limitadas.

La sesión contará con responsables de Seguridad e Inteligencia de Banco Santander y del Plan Mayor de Policía Nacional y se enmarca en el nuevo ciclo de jornadas dirigidas a personas mayores iniciado el pasado mes de mayo en Madrid.

Estas jornadas forman parte del plan de educación financiera e inclusión del banco para acompañar a los colectivos más vulnerables en la toma de decisiones seguras e informadas. El ciclo continuará en los próximos meses con nuevas sesiones en Valencia, Barcelona, Valladolid y Sevilla, cuyas fechas se anunciarán próximamente.

Durante las sesiones se analizan casos reales y se ofrecen recomendaciones claras para ayudar a los asistentes a identificar situaciones de riesgo y actuar con mayor seguridad.

También se explican las medidas que Banco Santander está implementando para reforzar la protección de sus clientes, junto con el papel de la Policía Nacional en la prevención e intervención frente a estos delitos y la colaboración con la Fiscalía General del Estado. Además, se incluye un espacio abierto para la resolución de dudas y la participación de los asistentes.

La entidad ha informado de que ha logrado proteger 102 millones de euros de clientes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos personas mayores, en el marco de sus iniciativas y medidas para prevenir el fraude y el abuso patrimonial, un fenómeno que afecta de manera creciente a este colectivo.

Según datos del Santander, la edad media de los clientes protegidos es de 74 años, lo que manifiesta la especial exposición de las personas mayores a este tipo de delitos. Por territorios, las comunidades autónomas donde se han identificado más casos son Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia.

En Andalucía, han detectado sólo en el último año y medio un centenar de intentos de abuso patrimonial o estafa sobre clientes vulnerables, 28 de ellos en la provincia de Málaga; activando los protocolos y mecanismos que el banco ha reforzado para la protección de los clientes; algo que manifiesta una vez más la necesidad de una actuación coordinada entre entidades financieras e instituciones públicas.

Esta iniciativa, que cuenta también con la colaboración de los equipos de Ciberseguridad del banco, se enmarca en la apuesta de Santander por reforzar la educación financiera como herramienta clave para prevenir riesgos y reforzar la autonomía de los clientes.

En España, el banco desarrolla desde hace más de una década programas como Finanzas para Mortales reconocido por el Banco de España y la CNMV como una de las principales iniciativas de educación financiera del país- que acerca conocimientos financieros a miles de personas de todas las edades cada año. Para las sesiones dirigidas a personas mayores se pone un foco especial en la prevención del fraude y la ciberseguridad.