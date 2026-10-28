La banda británica Tindersticks cerrará su gira europea de 2027 en el Teatro Cervantes de Málaga

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MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tindersticks, el grupo de rock liderado por Stuart Staples llegará al Teatro Cervantes de Málaga el 6 de diciembre de 2027 para presentar el álbum 'Dog Roses'.

De esta forma, Málaga será la última parada de su próxima gira internacional, que dará comienzo el próximo mes de abril. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 30 de octubre a las 11,00 horas en las taquillas del Teatro Cervantes y del Cine Albéniz, así como a través de Uniticket.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda británica llegará a Málaga tras recorrer escenarios de ciudades como Viena, Budapest, París, Bruselas, Berlín y Londres. El tramo por la península ibérica comenzará el 24 de noviembre en Lisboa y continuará por Oporto, Vigo, Avilés, Madrid, San Sebastián, Girona, Valencia y Sevilla, antes de finalizar el 6 de diciembre en el Teatro Cervantes.

'Dog Roses', cuya salida está programada para el 12 de marzo de 2027, está compuesto por ocho canciones grabadas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Según ha afirmado el Teatro Cervantes a través de una nota, el nuevo disco "ha supuesto un cambio en la forma de trabajar de Tindersticks". Después de veinte años en su estudio habitual, la formación se trasladó a un nuevo espacio subterráneo en el que se replantearon sus métodos de grabación.

Precisamente, el cantante Stuart Staples ha asegurado que "la mayoría de las cosas que he aprendido y que creía saber sobre cómo hacer discos resultaron de poca utilidad al hacer Dog Roses".

El álbum cuenta con la participación de dos músicos invitados; Dave Okumu a la guitarra eléctrica y Julian Siegel al saxofón. A ellos se suma Lucy Wilkins, colaboradora habitual de Tindersticks, que dirige los arreglos de cuerda en dos de las ocho canciones del disco.

El Teatro Cervantes de Málaga ha informado de que las entradas para el concierto partirán desde los 16 euros con horquillas que oscilarán entre los 26, 36 y 46 euros, respectivamente. Asimismo, se podrán aplicar descuentos, incluidos los del programa 'Soy Procultura'.