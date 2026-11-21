Archivo - Vista de un concierto de la Banda Municpal de Música de Málaga junto a la catedral. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga dedica su próximo concierto al público infantil y juvenil dentro del programa La banda en familia. El recinto Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque, acogerá la cita musical gratuita el domingo a las 12,00 horas. El ciclo ofrecerá una trilogía didáctica: tres conciertos en diferentes fechas con un repertorio pensado para que toda la familia.

Francisco Miguel Haro Sánchez dirige el concierto, que incluye en su repertorio obras que evidencian la capacidad que tiene la música de describir situaciones, paisajes y ambientes. Dará comienzo con la obra Guillermo Tell (obertura) de Gioachino Rossini; seguirá con En un mercado persa (intermedio descriptivo) de Albert W. Ketèlbey; y concluirá la primera parte con una selección de piezas (La mañana y En la gruta del rey de la montaña) de la obra Peer Gynt (suite número 1, op. 46) de Edward Grieg.

Tras el intermedio, la segunda parte se reanuda con 'La máquina de escribir0 de Leroy Anderson; continuará con 'El vuelo del moscardón' de Nicolái Rimsky-Kórsakov, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Concluye con diversas piezas de 'El Carnaval de los animales' (Introducción y marcha real del león; Gallinas y gallos; Elefante; Canguros; Acuario; El cuco en el fondo del bosque; Fósiles; El Cisne; y Finale) de Camille Saint Saëns). Esta pieza contará con la actuación de la profesora de danza contemporánea del Conservatorio Profesional 'Pepa Flores', Nuria Estébanez.

La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales. Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la Banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos. A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.