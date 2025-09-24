Bandas como Black Tyger o Lex Luciferi llegarán a la primera edición del Pizarrock Fest de Pizarra (Málaga)

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las bandas Black Tyger, Lex Luciferi, Barney's Angels, Snagora e Inxight llegarán a la primera edición del festival de rock Pizarrock Fest que tendrá lugar en la piscina municipal de la localidad malagueña de Pizarra este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 16.00 horas, con entrada gratuita.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la diputada provincial y concejala de Pizarra, María Dolores Vergara, junto con el alcalde del municipio, Félix Lozano, y miembros de la asociación cultural 'Amigos del Rock y Metal'. Vergara ha destacado "la importancia de apoyar estos encuentros culturales, pues son un foco de atracción turística y contribuyen al desarrollo económico de los municipios de interior".

Este festival está organizado por la recién creada asociación cultural sin ánimo de lucro 'Amigos del Rock y Metal' y "nace con un objetivo claro: impulsar la escena musical alternativa, dar visibilidad a bandas con talento y ofrecer una jornada de música y convivencia al más puro estilo rockero, abierta a todo el mundo".

El cartel de esta cita cuenta con las bandas Black Tyger que, con su mezcla de hard rock clásico y toques modernos, se ha ganado un lugar en los escenarios nacionales a base de 'riffs' potentes y estribillos pegadizos. También estará Snagora, que combina el heavy metal tradicional con una actitud rebelde y letras cargadas de mensaje.

De igual modo, estarán presentes Lex Luciferi, un grupo que ofrece una experiencia sonora que roza lo ritual, con influencias del doom y el black metal, y Barney's Angels, una banda de rock alternativo con alma, actitud y una presencia escénica que desborda carisma.

Por último, actuará Inxight que traerá su propuesta de metal melódico con tintes progresivos. Con una trayectoria sólida y un sonido pulido, esta banda marbellí se ha convertido en referencia dentro del panorama andaluz.

Detrás del festival está el trabajo de la asociación 'Amigos del Rock y Metal' que está formada por vecinas y vecinos con "una pasión común: la música como forma de unión y expresión".

El Pizarrock Fest 2025 es "mucho más que un concierto: es una declaración de intenciones, un espacio de encuentro para todas las edades y un paso firme hacia una Pizarra más viva, creativa y ruidosa", ha destacado la diputada provincial.