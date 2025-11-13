La bandera de Málaga ondea en el Ayuntamiento a media asta en señal de luto por el fallecimiento de 'Fosforito' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La bandera de Málaga ondea en el Ayuntamiento a media asta en señal de luto por el fallecimiento, este jueves a los 93 años, del cantaor Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decretado este jueves dos días de luto oficial. También el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá desde la tarde de este jueves su capilla ardiente por expreso deseo de su familia, según ha informado el Consistorio en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', nació en Puente Genil (Córdoba) en 1932. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

En su discografía tenía registradas casi 500 obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, y ha sacado al mercado alrededor de 40 discos.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan: Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956; Hijo Adoptivo de Córdoba desde 1981; Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil (Córdoba) desde 1986; Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre (Málaga) desde 1988; Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999; Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004; V Llave de Oro del Cante en 2005; Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007; Medalla del Ateneo de Málaga en 2010 e Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad de Málaga en 2025.

La última distinción que 'Fosforito' recibió tuvo lugar este pasado lunes, 10 de noviembre, cuando representantes de la Federación Malagueña de Peñas le hicieron entrega personalmente del premio '10' que le concedió la Federación Provincial de Mayores de Málaga (Fepma) el pasado 5 de noviembre en una gala a la que no pudo asistir presencialmente, y donde un representante de las Peñas de Málaga lo recogió en su nombre.