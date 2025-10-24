Banderas propone una puesta en escena "distinta y atractiva" de 'Godspell', que regresa al Teatro del Soho de Málaga

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Godspell', que se estrenará el próximo 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, llega bajo la dirección de Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón.

Banderas ha explicado que el público encontrará una mirada diferente de 'Godspell' en esta puesta en escena: "Será una propuesta distinta y muy atractiva para el espectador que venga a verlo".

"Incluso aquellos que ya lo hayan visto van a descubrir muchas sorpresas nuevas. Yo le estoy añadiendo una narrativa un poco más oscura porque me interesaba el conflicto que ofrecen los personajes de Jesús y Judas", ha añadido.

También ha reflexionado sobre el sentido del musical y su paralelismo con la actualidad: "Todavía es una obra que nos hace pensar sobre las agresiones, la violencia, la confusión en la que el mundo vive. El musical plantea las enseñanzas de Jesús a través de un grupo de gente que juega a las parábolas, transmitiendo un mensaje que, después de 2.000 años, aún apuesta por un mundo justo, por la paz, el amor al prójimo, el perdón... todo esto sigue estando ahí y sigue sin cumplirse desgraciadamente".

La producción ha sido presentada a los medios de comunicación con un adelanto de algunos de sus números más emblemáticos. Al ritmo de canciones como 'Salva a tu pueblo', 'Aprende bien tus lecciones', 'La luz del mundo', la compañía formada por 13 actores y una banda de seis músicos (piano, guitarras, bajo eléctrico y batería), ha mostrado la fuerza y energía que caracteriza a este clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes.

Tras la actuación, y una pequeña intervención en el último número musical del propio Antonio Banderas, el director ha posado junto al elenco formado por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Raúl Ortiz y Alex Parra y parte del equipo creativo y artístico del proyecto, como Carmelo Segura (Coreografía) o Víctor Ullate Roche (director residente), Daniel Villarroya (director musical) y Gabriela Salaverri (vestuario).

'Godspell', el clásico de Broadway nominado a los Premios Tony cuenta con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz. El espectáculo estará en el Teatro del Soho CaixaBank hasta el 11 de enero de 2026. Tras las navidades en Málaga, la producción tiene previsto su desembarco en Madrid el próximo 21 de enero en el Gran Teatro Pavón de Madrid.

Las funciones del musical son de martes a viernes a las 19:00h, sábados dobletes a las 14.00 horas y a las 19.00 horas y domingos a las 14.00 horas. Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y 59 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.