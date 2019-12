Un bebé salvado por agentes de Antequera protagoniza la felicitación de Navidad de la Policía Local de Málaga

Publicado 17/12/2019 15:07:47 CET

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mirko, el bebé que con solo dos meses fue auxiliado por agentes de la Policía Local del municipio malagueño de Antequera es el niño Jesús de la felicitación de Navidad de la Policía Local de Málaga de este año, que se ha estrenado este martes.

El bebé fue auxiliado por los agentes de una patrulla de la localidad antequerana cuando estaba a punto de morir asfixiado por su propia flema. Sus padres han colaborado en la grabación y disfrutado al ver su bebé interpretando el papel de niño Jesús.

En esta Navidad, por segundo año consecutivo, los policías locales Esther y Badillo vuelven a ser sorprendidos por la magia de la Navidad. Todo comienza con la inesperada pérdida de los sistemas luminosos del coche patrulla, que este año es un vehículo híbrido.

La luz azul que se ve, y que se animan a seguir, lleva a los agentes de la Policía Local de Málaga capital a observar sorprendidos a personajes del Portal de Belén con los que se van cruzando a su camino, hasta llevarlos al propio Misterio.

Durante la grabación del vídeo, los malagueños y visitantes que paseaban por el entorno de la Catedral, concretamente por la esquina de Postigo de los Abades y calles aledañas, se sorprendieron con la presencia de este Belén viviente con su portal, su niño Jesús, su Virgen María, su San José, e incluso su mula, además de una patrulla de policías locales a modo de pajes, preguntándose muchos a qué se debía, hasta percatarse de que era el rodaje de esta felicitación.

Para la música, en esta ocasión, se ha elegido una pieza perteneciente al Cascanueces, un cuento de hadas-ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski entre 1891 y 1892, que con el tiempo se ha convertido en una de las obras musicales clásicas más representativas de la Navidad.

La grabación, que se puede ver en el canal de YouTube http://www.youtube.com/PoliciaLocalMalaga, se ha realizado en formato cine digital 4k por el Grupo Audiovisuales de la Policía Local de Málaga. Este vídeo, han indicado, "no pretende ser más que una amable felicitación navideña que sea capaz de dibujar una sonrisa en quienes lo vean".

En este sentido, desde este cuerpo policial destacan que quizá no sea la felicitación más brillante pero sí, han subrayado, "en algunos casos sí es la más esperada: nuestra luz azul os acompañará no solo durante estas Navidades si no a lo largo de todas las épocas del año".