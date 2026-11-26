La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto de campaña en Málaga. - EUROPA PRESS - ALEX ZEA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "el voto realmente útil es el de Podemos" porque, ha defendido, "es la gente valiente de izquierdas que va a hacer lo que hay que hacer en cualquier escenario", tanto para "impedir retrocesos" si hay una "mayoría reaccionaria del PP y Vox", como para "torcer el brazo" al PSOE.

Así lo ha dicho Belarra en declaraciones a los periodistas, junto a la candidata de la formación al Congreso por Málaga, Micaela Jiménez, el número 2 por Málaga, Adrián García, y el concejal en la capital malagueña Nico Sguiglia y el coportavoz Pablo Fernández, que han participado en Málaga en un acto de campaña.

Ha dicho que el próximo 29 de noviembre "pase lo que pase, gobierne quien gobierne, gobierne una mayoría reaccionaria del PP y Vox, o pueda continuar gobernando el PSOE, lo que necesitan los andaluces y las andaluzas en las urnas es feministas, gente de izquierdas, antifascista, antirracista y gente que se atreva a defender el avance en derechos", como Podemos.

Según Belarra, el PSOE "por sí mismo no plantea avances en derechos, necesita una izquierda valiente que le tuerza el brazo", mientras que ha apuntado que si se produce el otro escenario, "el que nadie quiere, que es esa mayoría del PP y Vox, con más razón necesitamos feministas, antifascistas y gente de izquierdas valiente en el Congreso que impida ese retroceso y que articule la resistencia contra esa mayor reaccionaria".

"Así que pase lo que pase, yo le pido a la gente que meta en la urna la papeleta que le representa, la que representa sus principios, sus valores; que vote con el corazón, pero también con la cabeza, porque independientemente de lo que pase el 29 de noviembre, gobierne quien gobierne, lo que nos interesa es gente de izquierdas valiente que realmente pueda evitar los retrocesos y promover los avances", ha dicho.

DEBATE A CUATRO

Cuestionada sobre la ausencia de Podemos en el debate a cuatro de este jueves, Belarra ha dicho que "es evidente por qué no quieren la voz de Irene Montero en ese debate, porque va a decir las cosas que nadie más se atreve a decir".

Así, ha considerado que se va a ver "un cara a cara entre dos opciones únicamente, a pesar de que haya cuatro personas en ese debate: la mayoría reaccionaria del PP y Vox, que metas la papeleta que metas en la urna en realidad es el mismo resultado; y lo mismo con el PSOE y el Frente Amplio, que se presentan juntos al Senado".

"Frente a eso hay una alternativa, que es la Alianza Republicana encabezada por Irene Montero y Gabriel Rufián, que la vetan evidentemente de esos debates porque no quieren que esa voz se escuche, que es la voz de la valentía", ha asegurado, y que ha situado como "el voto realmente útil" en cualquiera de las dos situaciones.

Una voz que, ha dicho, "va más allá de los límites que marca el PSOE", al que ha afeado que "haya puesto muchos palos en las ruedas", poniendo como ejemplo la subida del salario mínimo "que no la querían y ahora la defienden como propia".

En su intervención en el acto, Belarra ha afirmado que "la derecha reaccionaria es muy peligrosa y da mucho miedo" y ha instado a enfrentarlo "diciendo a la gente que piense". En este punto, ha acusado al PSOE de hacer una campaña para que "la gente no pueda pensar".

Por eso, ha pedido reflexionar sobre "si a partir del domingo gobiernan el PP y Vox, ¿quién creéis que va a defender mejor y va a impedir mejor retrocesos en las políticas feministas en el Congreso?". "Irene Montero, con las compañeras de Podemos de Andalucía son quienes van a poner el cuerpo en las manifestaciones y en el Congreso, son las que van a defender la Ley Trans y de derechos LGTBI", ha dicho.

Pero también ha incidido en pensar "si queremos una mayoría absoluta del PSOE sin una izquierda que le doble el brazo y que consiga lo que el PSOE no hace por sí mismo?". "No, queremos una izquierda fuerte en el Congreso que le tuerza el brazo al PSOE, que suba el salario mínimo, que empuje las leyes feministas, que haga todo lo que hay que hacer como la regularización extraordinaria y que empuje los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas y que no pagan", ha aseverado.

Ha asegurado que lo que han hecho "ha sido entregarles miles de millones a las empresas armamentísticas, entregarles miles de millones a las aseguradoras privadas y no hacer ni una sola de las cosas con las que el presidente del Gobierno se presentó a las anteriores elecciones generales".

También se ha referido a la campaña de Vox y se ha mostrado convencida de que en España y en Andalucía "el sentido común es precisamente lo contrario" de lo que defiende la formación. "Creo que el odio y el racismo no son sentido común", ha apuntado Belarra, quien además ha considerado que "extender el odio contra los andaluces, como ha hecho la señora Ayuso en esta campaña, no es sentido común".

Al respecto, ha incidido en que "extender el odio contra las personas migrantes que vienen a trabajar aquí, que construyen aquí nuestros barrios, que construyen aquí nuestras ciudades, no es sentido común". "Sentido común es paz", ha dicho, además de "casa, cerrar pisos turísticos para que esas casas puedan ser para los malagueños y las malagueñas y que no se tengan que ir de sus barrios".

"Sentido común es que si en este país tenemos la crisis de vivienda más salvaje de las últimas décadas, lo que hay que hacer es prohibir que la gente pueda comprar casas para especular", ha apuntado, al tiempo que ha considerado que también lo es "que no pases más tiempo viendo a tu jefe que a tus hijos".

"La campaña del sentido común en realidad es la nuestra, es la que plantea Irene Montero", ha defendido la secretaria general de Podemos.

Por su parte, el coportavoz de la formación Pablo Fernández ha dicho sorprenderse al escuchar "al PSOE sacar pecho y esgrimir las medidas que ha logrado estando en el Gobierno Podemos", por lo que ha defendido igualmente que la formación morada es "el voto útil". "De hecho nos echaron del Gobierno por hacer lo que dijimos que íbamos a hacer", ha dicho.

"La utilidad es mejorar la vida de la gente, la utilidad es no dejar a nadie atrás, la utilidad es ayudar al que más lo necesita. Y allí donde hay un desahucio, allí donde hay una redada racista, allí donde detienen a algún activista, siempre hay algún militante de Podemos. Eso es ser útil", ha aseverado.