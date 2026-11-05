Belarra insta a acabar con un sistema que pone "la seguridad de la gente detrás" y dice que con PSOE "nada va a cambiar"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en Málaga. - PODEMOS

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que España tiene un sistema "que no funciona" y ha apuntado que esto se ha concretado "tristemente" en un accidente que "se ha llevado 69 vidas por delante porque hemos apostado por una privatización, una liberalización que ha puesto la seguridad de la gente detrás y el negocio de unos pocos, de unas pocas empresas y de los de arriba por delante de la vida de la gente". Ha apuntado que con el PSOE "nada va a cambiar".

"Tenemos un sistema económico que ha puesto el dinero, el negocio por delante de la vida de la gente", ha asegurado Belarra en un acto en Málaga, junto a candidatos de Podemos por Málaga a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en el que ha considerado que esto "no puede seguir así".

Así, ha instado a poner "la vida de la gente en el centro del sistema". "No se puede servir al mismo tiempo al dinero y a la vida", ha considerado, al tiempo que ha apelado a "elegir y en esta campaña, lamentablemente, solo hay una opción política que defiende poner la vida de verdad en el centro", que es Podemos.

Belarra ha señalado que de cara a las próximas elecciones está el bloque de derechas, "un PP y Vox que ya sabemos lo que van a hacer si llegan a gobernar, que es acabar con todo lo bueno que han construido los trabajadores y las trabajadoras en este país, que van a hacernos retroceder en derechos, que se quieren cargar las pensiones, que van a bajar el salario mínimo interprofesional".

Y por otro lado, ha señalado que está "el PSOE y a quienes van en sus listas, que no van a cambiar nada, ya lo han demostrado en esta legislatura". "Todo va a seguir como está si continúa gobernando el PSOE sin una fuerza que le tuerza el brazo por la izquierda como hace Podemos", ha incidido.

Para Belarra, frente a esta situación hay "una alternativa, que es esta alianza republicana que hemos construido entre Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, que es ese equipo que hacen Irene Montero y Gabriel Rufián, que es la izquierda valiente, la izquierda que está dispuesta a ir hasta el final para cambiar todo lo que necesita ser cambiado en este país".

Ha asegurado que en este "pistoletazo de salida" de la precampaña electoral había que estar en Málaga porque "es uno de los mejores ejemplos de lo que estamos tratando de contar en esta campaña y es que tenemos un sistema que no funciona". "Tenemos que acabar con el negocio de la vivienda, en Málaga especialmente", ha indicado.

Al respecto, ha considerado "lamentable que en esta ciudad haya más de 10.000 personas ya que tienen más de diez viviendas", por lo que ha asegurado que "hay que expropiar las viviendas de los fondos buitre y de los grandes propietarios para que esas viviendas estén al servicio del parque público en alquiler".

"Porque no puede ser que haya una vivienda que sea un piso turístico, una vivienda que está en manos de un gran propietario cuando la gente no tiene cómo pagar el alquiler. Eso se tiene que terminar, hay que terminar con el negocio de la vivienda", ha incidido la líder de Podemos.

Así, ha considerado que "si hay una fuerza política que puede hacer eso, que ya lo hemos demostrado siempre que hemos tenido la oportunidad de gobernar, es Podemos".

Asimismo, la candidata por Málaga al Congreso Micaela Jiménez ha dicho que en la formación "lo tenemos clarísimo, nosotros siempre ponemos la vida de las personas en el centro" y ha apuntado que tienen "la maquinaria engrasada" y hay "muchas gana de campaña y vamos a darlo todo y a recorrer toda la provincia".

Ha lamentado que "la marca Málaga, que están en la feria de turismo promocionando, tiene trampa" y es que ha asegurado que "el 34% de la población de Málaga está en la pobreza o en exclusión social".

"Nuestro modelo es otro, el que pone la vida de las personas en el centro. Y vamos a pelear por estar en Madrid para defender ese modelo, como han hecho las compañeras y como ha hecho Podemos siempre", ha concluido.