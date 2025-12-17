El Belén Viviente Diocesano de Málaga, con 300 escolares, se podrá visitar el viernes y el sábado

Imagen de archivo del Belén Viviente Diocesano de 2024. - DIÓCESIS MÁLAGA

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 escolares de colegios diocesanos de Málaga participan en la representación de las distintas escenas de la Natividad en el Belén Viviente Diocesano, que celebra este año su undécima edición con la novedad de que por primera vez el público podrá visitarlo durante dos jornadas, en concreto este viernes, 19 de diciembre, y el sábado 20.

En concreto, la representación estará abierta en la Casa Diocesana de forma gratuita el viernes de 17.30 a 20.30 horas y el sábado de 10.00 a 16.00 horas, de forma que se podrá "vivir la experiencia tanto en horario diurno como en un ambiente diferente al caer la tarde, lo que ofrecerá una visión inédita del Belén al anochecer", han asegurado desde la Diócesis de Málaga en una nota.

Durante estos días previos, el Belén ha abierto sus puertas para las visitas escolares. Así, este pasado martes, 16 de diciembre, fue alumnado de segundo de Educación Primaria de los colegios diocesanos de Fundación Victoria y este miércoles lo visita la representación los colegios externos que, como cada año, mantienen la tradición de acudir a la Casa Diocesana para disfrutar de esta actividad navideña.

En esta edición, el Belén estará interpretado por 150 escolares del Colegio Diocesano Padre Jacobo, a los que se sumarán por primera vez 150 alumnos y alumnas del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, quienes protagonizarán las escenas representando los principales pasajes del Evangelio y guiarán a los visitantes por los distintos misterios de la Natividad del Jesús.

Durante el viernes y el sábado, el Belén Viviente ofrecerá también actividades paralelas para toda la familia, que convertirán la Casa Diocesana "en un espacio festivo y lleno de ambiente navideño". Así, habrá una zona infantil con castillos hinchables y actividades para los más pequeños, una barra de comida y bebida con precios populares organizada por el AMPA del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, así como actuaciones musicales, como la Pastoral de Santo Domingo y la Pastoral Son de Málaga.

Como parte de la celebración, el evento volverá a contar con un Mercadillo Navideño, en el que artesanos y productores locales podrán instalar su expositor durante esos dos días de diciembre. Según han informado, para participar "se solicita un donativo solidario de 50 euros por stand, destinado íntegramente a los proyectos del Consejo de Recursos Sociales de Fundación Victoria".

Además, el Belén Viviente impulsará este año una recogida solidaria de productos de higiene personal y alimentos no perecederos, que se entregarán a los centros de Cáritas y a la Comisión de Caridad de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, "reforzando el compromiso social que acompaña siempre a este evento".

El Belén Viviente Diocesano es una actividad organizada por la Diócesis de Málaga, Casa Diocesana Málaga, Fundación Victoria, ORP y Arquitectura de Guardia. El pasado año, más de 4.200 personas visitaron esta iniciativa, "que une arte, educación y evangelización a través del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa diocesana", han finalizado.