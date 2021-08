Beltrán (PP): Andalucía tenía el potencial para ser referente europeo, solo necesitaba un gobierno que supiera sacarlo

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha aplaudido este martes la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, incidiendo en que la comunidad "tenía el potencial para ser una referencia europea, solo necesitaba un gobierno que supiera sacarlo a esta tierra que languidecía con los gobiernos socialistas".

En un acto del partido en el municipio malagueño de Estepona, y acompañada por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde del municipio, José María García Urbano, Beltrán ha ensalzado la gestión de los 'populares' en las administraciones donde gobiernan.

Así, ha indicado que con el PP al frente de Andalucía, la comunidad lidera la creación de empleo, el número de autónomos, la atracción de empresas junto con Madrid, lidera en atracción por tener menos impuestos y es una referencia en todos los datos económicos y en calidad de vida y progreso. "Andalucía no tenía por qué estar en el vagón de cola, no se lo merecía, y ya no lo está", ha dicho.

Para Beltrán, esta política resume el proyecto del PP: creación de empleo, bajada de impuestos, libertad individual e iniciativa privada, ha enumerado la dirigente 'popular', quien asegura que "lo hemos hecho en Andalucía y lo estamos haciendo en las comunidades donde gobernamos; y pronto lo haremos en España desde La Moncloa si así lo ven a bien los españoles", ha deseado.

De la gestión del PP, Beltrán ha destacado además los resultados obtenidos, asegurando que "la mejor forma y la más eficiente de dar confianza es demostrándolo con hechos".

También ha tenido palabras para el alcalde de Estepona, de quien ha valorado su liderazgo tras el gobierno socialista hasta convertir al municipio "en referencia de buen gobierno y ejemplo de gestión del PP". "Porque, efectivamente, sí que sabemos gestionar y estar en el momento en el que la gente más lo necesita y lo habéis demostrado en esta pandemia", ha apuntado la vicesecretaria de Organización, quien ha agradecido el trabajo del regidor y los concejales para que Estepona "sea referente de calidad".