Benalmádena (Almería) cierra al baño la playa de Bil Bil por E. coli y Vox pide la dimisión del presidente de Acosol

Prohibición temporal del baño en la playa de Bil Bil. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha informado de que la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía ha decretado la prohibición temporal del baño en la playa de Bil Bil después de que los controles sanitarios detectaran una alteración en los niveles de E. coli.

Así lo ha comunicado el Consistorio a través de sus redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press, en el que recuerda que, durante el anterior cierre de playas, registrado hace menos de un mes, se apuntaba de forma más genérica a posibles causas de origen biológico o químico.

El Ayuntamiento de Benalmádena ya ha izado la bandera roja y ha señalizado la zona, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. La prohibición se mantendrá hasta que nuevos análisis confirmen que no existe riesgo para la salud y se autorice de nuevo el baño.

VOX EXIGE LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE ACOSOL

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox en Benalmádena, Joaquín Amann, ha exigido, tras conocer la noticia, la dimisión del presidente de Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Félix Romero Moreno. Amann ha atribuido a su gestión "incumplimientos en la construcción de infraestructuras clave para el saneamiento, un mantenimiento precario, dejadez continuada y cierres de playas que afectan tanto a vecinos como a turistas".

"El estado de las infraestructuras de saneamiento que discurren por el litoral de Benalmádena y cuya responsabilidad corresponde a Acosol es claramente lamentable", ha señalado. Asimismo, el portavoz de Vox ha reclamado que la empresa pública "asuma responsabilidades" ante esta situación. "Que Benalmádena vuelva a ver cerrada una de sus principales playas se suma a la larga lista de motivos para que el presidente de Acosol dimita. Ya no se le pueden dar más oportunidades. La gestión está siendo nefasta", ha aseverado.

Amann también ha criticado la "inacción" de las administraciones con competencias en materia de saneamiento, a las que ha acusado de "seguir sin asumir responsabilidades por los numerosos vertidos de aguas fecales que se están produciendo en el litoral malagueño".

Por último, el portavoz de Vox ha reclamado al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, una posición "más firme" ante Acosol. En este sentido, ha considerado que el regidor "debería plantarse en las oficinas de Acosol para defender los intereses del municipio y exigir responsabilidades a una empresa pública que está demostrando ser incapaz de gestionar el saneamiento de Benalmádena".