Benalmádena (Málaga) avanza un nuevo paso para la reapertura de Tivoli

El alcalde de Benalmádena en Tivoli en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) avanza en la tramitación para la reapertura del parque de atracciones Tívoli, conforme a lo establecido en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la propiedad de los terrenos, en manos del grupo inmobiliario Tremon.

En concreto, el Consistorio ha remitido a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía el avance para la Actuación de Transformación Urbanística, lo que permite iniciar el procedimiento para la calificación ambiental.

Así, dicho avance recoge toda la reestructuración urbanística prevista en el entorno de Tívoli y que quedó reflejada en el convenio firmado por las partes. Se trata de la ampliación de la superficie destinada al parque de atracciones, lo que supone que el nuevo Tívoli tendrá unas dimensiones mayores que las actuales; la construcción un centro comercial y de ocio y dos hoteles.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha detallado que el grupo Tremon presentó, en los plazos estipulados en el convenio, este documento de avance para la Actuación de Transformación Urbanística, y "una vez que desde el Ayuntamiento se ha dado traslado a la Junta de Andalucía, se posibilita el inicio de la necesaria tramitación ambiental".

Antes de su remisión a la Junta, dicho documento fue informado favorablemente por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento tras un examen exhaustivo de la extensa documentación aportada.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que "llegados a este punto, la Junta de Andalucía dispone de un plazo de tres meses parar emitir el informe ambiental estratégico y una vez sea emitido, el grupo inmobiliario Tremon deberá elaborar el Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada, es decir, el Plan de Reforma Interior (PRI) y presentarlo al Ayuntamiento para su aprobación inicial mediante acuerdo de pleno". Una vez aprobado, se someterá a información pública por un periodo de un mes.

Una vez aprobado definitivamente el Plan de Reforma Interior (PRI), se iniciará la tramitación del proyecto de parcelación y de urbanización y, finalmente, se procederá a la presentación del proyecto de ejecución del nuevo parque de atracciones Tívoli y de las zonas comerciales y de ocio en base al cual se concederá la licencia de obra. Una vez obtenida la licencia, se iniciará la ejecución del nuevo parque de atracciones.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha recordado que "uno de los primeros pasos que dimos al llegar al Gobierno municipal fue tomar las riendas de un tema crucial para Benalmádena, que en el anterior mandato había quedado en punto muerto, con la vía del diálogo completamente rota".

"Nosotros retomamos ese diálogo y hemos trabajado duro para conseguir un acuerdo con la propiedad, del que sin duda va a salir un proyecto muy beneficioso para nuestra ciudad", ha explicado y ha señalado que con este proyecto "no solo vamos a recuperar un símbolo de Benalmádena y de toda la Costa del Sol, sino que vamos a potenciar el atractivo turístico de nuestro municipio y a generar numerosos puestos de trabajo".

El regidor ha reconocido que este "ambicioso proyecto" conlleva una tramitación "larga y compleja", pero que "avanza conforme a los plazos previstos, gracias al trabajo y la colaboración de todas las partes implicadas".

Asimismo, el regidor ha recordado que según lo establecido en el convenio firmado con la propiedad la reapertura del parque de atracciones Tivoli "es prioritaria y debe de ocurrir o antes o al mismo tiempo que la apertura del centro comercial y los hoteles, nunca después". Igualmente el convenio prevé que los antiguos trabajadores de Tivoli puedan incorporarse al nuevo proyecto.