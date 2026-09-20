Benalmádena retira 25 kilos de residuos de las playas en una jornada para concienciar del impacto en ecosistemas marinos. - SEA LIFE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Benalmádena (Málaga) se ha unido esta pasada semana al 24-Hour Global Clean-Up, una iniciativa internacional para retirar residuos de playas, costas, vías fluviales y espacios naturales y concienciar sobre la creciente amenaza de la contaminación por plásticos. En esta localidad, la batida de limpieza permitió recoger unos 25 kilos de residuos.

Alrededor de medio centenar de voluntarios, junto a representantes del Ayuntamiento y Sea Life Benalmádena, participaron en esta iniciativa, impulsada por Sea Life Trust, en la que se recogieron materiales como envases y otros elementos de plástico, papeles, colillas y diferentes tipos de basura abandonada en el entorno natural.

La acción pretende informar sobre un problema que afecta directamente a los océanos, han informado desde Sea Life en un comunicado, en el que han precisado que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), más de once millones de toneladas de plástico llegan cada año a los mares, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que la cifra puede superar los 14 millones de toneladas anuales.

Así, han indicado que el impacto de esta contaminación "va mucho más allá de la imagen de playas y costas llenas de residuos", ya que estos materiales pueden ser ingeridos por animales marinos y también pueden provocar que se estos queden atrapados o enredados, con consecuencias graves para su salud e incluso para su supervivencia.

Desde Sea Life Benalmádena han puesto el foco en la responsabilidad individual y colectiva y han indicado que "depositar los residuos en los lugares habilitados, reducir el consumo de productos de un solo uso, reutilizar siempre que sea posible y trasladar estas buenas prácticas a familiares, amigos y nuestro entorno son acciones sencillas que pueden contribuir a proteger los ecosistemas marinos".

Además, han indicado que continúan "trabajando para reducir residuos y principalmente el plástico de un solo uso y evitar que puedan acabar en nuestros mares". "Pero esta responsabilidad no termina ahí. También es fundamental cuidar nuestros entornos naturales, hacer un uso responsable de ellos y conseguir que cada vez más personas se comprometan con la protección de nuestros océanos", han incidido.