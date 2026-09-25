Bendodo acusa a Puente del atasco "perpetuo" en A-7, retroceso de la alta velocidad y un Cercanías "saturado" en Málaga

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una atención a los medios. - PP ANDALUCÍA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado este viernes los "tres fracasos del Ministerio de Óscar Puente en Málaga" que, en su opinión son, "los atascos interminables de la A-7, el retroceso de una alta velocidad que ha perdido 800.000 viajeros y confianza y un Cercanías saturado y castigado por las averías".

Bendodo se ha pronunciado durante una rueda de prensa junto al parlamentario andaluz del PP José Ramón Carmona, y senadores y diputados del PP, donde ha advertido de que la provincia ha crecido de forma "extraordinaria" durante los últimos ocho años mientras sus infraestructuras de movilidad "no lo han hecho al mismo ritmo". "Falta previsión, falta financiación y falta acción", ha resumido.

El también diputado nacional por esta provincia ha afirmado que "Málaga se ha cansado de esperar" los estudios sobre la A-7 y el tren litoral, la bonificación de la AP-7, la recuperación de una alta velocidad fiable y mejoras en un Cercanías fundamental para la Costa del Sol. "Una avería puede ser puntual, dos incidencias pueden ser mala suerte, pero cuando la congestión se convierte en permanente ya no hablamos de mala suerte, hablamos de un problema estructural", ha advertido.

En este sentido, Bendodo ha señalado el impacto que esta situación tiene sobre trabajadores, familias, empresas y visitantes, recordando que la línea C1 Málaga-Fuengirola mueve a 17 millones de viajeros al año y acumula incidencias que afectan a su funcionamiento.

A ello ha sumado el futuro corte previsto entre Málaga y Torremolinos durante cinco meses y medio en 2027. "Todavía no sabemos cuál será la alternativa para decenas de miles de desplazamientos diarios. ¿Autobuses? ¿Cuántos? ¿Con qué frecuencia? ¿Desde dónde? Como es habitual en este Gobierno, muchas preguntas y ninguna respuesta", ha indicado.

Por ello, el vicesecretario 'popular' ha reclamado al ministerio respuestas y soluciones para una provincia que "no puede seguir perdiendo tiempo, competitividad y oportunidades por falta de infraestructuras". "Señor Puente, los malagueños necesitan respuestas y soluciones y usted ya ha demostrado que no está capacitado para darlas", ha afirmado Bendodo, quien ha reprochado al ministro que "dedique sus esfuerzos a incendiar las redes sociales" y a enfrentarse con periodistas mientras siguen pendientes las principales demandas de movilidad de Málaga.

Por su parte, el parlamentario andaluz José Ramón Carmona ha afirmado que "tras ocho años de Gobierno de Sánchez ya no valen las excusas" y ha señalado que el balance en las carreteras malagueñas "es de cero mejoras ejecutadas, pese a la saturación diaria de la A-7".

Ha recordado que, dos años después de la cumbre "fake" del ministerio celebrada en julio de 2024, "no se ha ejecutado ni una sola mejora, ni actuaciones estructurales ni medidas transitorias como carriles reversibles o una unidad de respuesta rápida ante accidentes y averías".

Carmona ha criticado el retraso de los estudios comprometidos sobre las mejoras de la A-7 y la viabilidad del tren litoral, asegurando que "los malagueños siguen atrapados en los atascos mientras las soluciones se vuelven a aplazar". Frente a ello, ha reivindicado una Junta de Andalucía "a pie de carretera", que desde 2019 ha destinado 156,5 millones de euros a las carreteras de la provincia y ha impulsado actuaciones para mejorar el firme, la seguridad vial y la señalización.

El parlamentario andaluz ha puesto como ejemplo el carril Bus-VAO de la A-357 en el acceso a la capital, ejecutado por la Junta con una inversión de 8,5 millones de euros, para defender que "no hacen falta grandes obras faraónicas para mejorar la movilidad en Málaga, lo que hace falta es voluntad política".

"¿De verdad que el Gobierno de España no es capaz de destinar diez, 15 o 20 millones para mejorar los accesos de la A-7 o de la MA-20? En ocho años la respuesta ha sido no", ha lamentado Carmona, quien ha destacado que, por contra, el Gobierno de Juanma Moreno "ha llevado el metro al centro y lo llevará hasta el Civil y el futuro Hospital Virgen de la Victoria".

También ha subrayado que, además, ha impulsado la futura autovía Málaga-Ronda-Campillos y plantea nuevas mejoras en la A-357 hasta El Viso y el Parque Tecnológico. A su juicio, son "actuaciones dotadas de presupuesto", que contrastan con un Ejecutivo central que lleva "tres años con las cuentas prorrogadas y que sigue sin dar respuesta a algunas de las principales demandas de movilidad de la provincia".

Por último, Carmona ha contrapuesto "las obras para mejorar el día a día de los malagueños" impulsadas por la Junta con "las promesas incumplidas, el agravio y el abandono inversor" del Gobierno de Pedro Sánchez en Málaga. "Frente a los estudios que se aplazan y las soluciones que nunca llegan, hay carreteras que se mejoran, nuevos carriles que entran en servicio y un metro que sigue creciendo", ha concluido.