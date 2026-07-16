Bendodo advierte a Sánchez de que PP redoblará ofensiva parlamentaria "hasta lograr soluciones para movilidad" en Málaga

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una acto en Marbella - PP

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el PP de Málaga "redoblará en el Congreso la ofensiva parlamentaria hasta lograr soluciones para los graves problemas de movilidad que afectan a la provincia".

Bendodo se ha pronunciado así durante una atención a medios en Marbella junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona; la alcaldesa del municipio malagueño de Marbella, Ángeles Muñoz; y el parlamentario andaluz Manuel Cardeña, donde ha destacado que Marbella "es una de las grandes marcas internacionales de España y un ejemplo de turismo, empleo, inversión y oportunidades".

El dirigente 'popular' ha criticado que "los miles de marbellíes y malagueños que utilizan diariamente la A-7 sufren continuos atascos" y tienen que pagar "la autopista más cara de España, mientras que el Ejecutivo central continúa sin ofrecer soluciones".

"En estos dos años, la Junta de Andalucía ha movilizado para la movilidad en la provincia de Málaga más de 210 millones de euros. ¿Y el Gobierno de Sánchez? Cero, cero patatero", ha subrayado.

Bendodo ha lamentado que la movilidad de Málaga sea "la última preocupación" de Pedro Sánchez y de Óscar Puente, a quienes ha reprochado que "estén más pendientes de los problemas judiciales que afectan al entorno socialista que de ofrecer soluciones a los atascos de la A-7, al tren litoral o al elevado precio de la autopista de la Costa del Sol".

Por ello, ha anunciado que, en cuanto comience el próximo periodo de sesiones, los diputados del PP por Málaga continuarán en el Congreso la ofensiva parlamentaria mediante iniciativas sobre el tren litoral, la situación de la A-7 y los problemas ferroviarios.

"Que Sánchez pierda la esperanza en que desde el PP de Málaga tiremos la toalla. No nos conocen", ha afirmado Bendodo, quien ha reprochado al ministro Óscar Puente que se "cachondeara" de los malagueños durante el corte de la conexión por AVE.

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que Marbella "luce cada vez mejor y brilla con luz propia" gracias "a la estabilidad y la confianza de los vecinos de Marbella y San Pedro, que han permitido aplicar las políticas del Partido Popular y desarrollar una gestión eficaz".

Carmona ha contrapuesto la actual presencia inversora del Gobierno de Juanma Moreno con la etapa socialista al frente de la Junta, cuando la Administración autonómica "se ausentó de Marbella durante décadas".

En este sentido, ha valorado las inversiones impulsadas en materia sanitaria, de infraestructuras y de apoyo a la iniciativa privada, que han permitido apreciar "el antes y el después" en la relación de la Junta con la ciudad.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha lamentado que "este compromiso autonómico no esté acompañado por un Gobierno de España que permanece ausente durante ya ocho años de la Costa del Sol y de Marbella".

Así, ha criticado "la falta de respuestas ante el caos de la movilidad y el incumplimiento de la promesa de aliviar el peaje de la autopista, sin que el Ejecutivo haya dado explicaciones sobre los motivos de ese incumplimiento".

Por último, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha criticado la "escasísima sensibilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez "hacia una zona estratégica para el turismo nacional como la Costa del Sol, especialmente durante los meses de temporada alta".

"Los problemas del día a día de Málaga, de la Costa del Sol y de Marbella no están dentro de la agenda política del Gobierno de la nación", ha advertido.

Frente a esta "falta de atención", Muñoz ha agradecido "la disposición permanente del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de los nuevos consejeros y consejeras para abordar los asuntos pendientes de Marbella y seguir avanzando en proyectos trascendentales para la ciudad". La regidora ha reivindicado la colaboración institucional mantenida entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento como "garantía para continuar dando respuesta a las necesidades de los vecinos".