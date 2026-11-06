Bendodo afirma, sobre la investigación de la Fiscalía Europea, que ni la UE se "fía" del Gobierno: "Es muy grave"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - EUROPA PRESS

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes, sobre la decisión de la Fiscalía Europea de abrir una nueva investigación por presunto fraude de fondos tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ni la Unión Europea se "fía" del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que es "muy grave".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Bendodo ha manifestado que es "una vergüenza para España y todos los españoles que, por segunda vez, la Fiscalía Europea tenga que investigar a dónde se destina el dinero que viene de Europa" y que está en principio destinado para el mantenimiento de las vías y del sistema ferroviario.

"Ni Europa se fía de este Gobierno; el daño reputacional que nos ha hecho este Gobierno ante el conjunto del resto de países, cuando nos miran, es absolutamente letal", según Bendodo, quien ha indicado que "ya queda menos y llega a su fin" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha confiado en que, "cuanto antes" que los españoles "pasen página de este Gobierno" y dejemos de "soportar estas pesadillas, no solo dentro de España". Ha insistido en que si la Unión Europea investiga "a nuestro país es porque no se fía" de a qué ha "destinado los fondos" el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Esto es muy grave y el Gobierno no dice ni pío", según ha manifestado el dirigente popular.