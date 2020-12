Bendodo afirma que el PP ha conseguido en los dos años de gobierno que a Andalucía y a Málaga "se las respete"

MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que el Gobierno andaluz del cambio ha conseguido "en tan sólo dos años que a Málaga y a Andalucía se las respete. Que dejemos la resignación a un lado y pasemos de ser los últimos en todo a los primeros en todo".

Así lo ha recalcado durante un acto organizado por el PP de Málaga para celebrar los dos años de gobierno en Andalucía. En el mismo, han participado también la secretaria general provincial, Patricia Navarro, el coordinador general, José Ramón Carmona, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Creo que en el ecuador de la legislatura y a pesar de los acontecimientos tan extraordinarios a los que nos estamos enfrentando, hemos conseguido demostrar que hay otra forma de hacer las cosas", ha sostenido el presidente provincial, que ha puesto como ejemplo de este impulso el hecho de que "a día de hoy ya nadie duda del final inminente de las obras del metro".

Bendodo ha recordado que "se ha trabajado sin descanso para que estas obras no se eternizaran, para superar ese chiste malo que fue el once del once del once". "Nosotros hemos recuperado la Alameda Principal para los malagueños y hemos garantizado que el metro, cuando llegue al Civil, lo haga de forma soterrada".

El presidente de los 'populares' malagueños ha hecho referencia también a la solución de lo que era "uno de los principales problemas de tráfico de Málaga, el acceso al PTA". "Aún recordamos cuando muchos empresarios amenazaban con abandonar la tecnópolis por los enormes atascos que se producían a la entrada y a la salida".

"Unos atascos que ya son historia y que ejemplifican a la perfección que no todas las soluciones requieren de grandes desembolsos de dinero, sino que es una cuestión de voluntad política", ha valorado.

Asimismo, Bendodo ha apuntado que tras el 2 de diciembre de 2018, "nadie duda de que Málaga va a contar con un tercer hospital", un proyecto que ya está en marcha, que ya dispone de los terrenos y de una partida presupuestaria que garantizará que las obras del complejo hospitalario comiencen antes de que acabe la legislatura".

"Se acabaron los hospitales fantasma como el manido macrohospital o hechos lamentables como que Málaga sea la última provincia andaluza en camas sanitarias por habitante", ha sostenido el dirigente popular, que ha añadido que el tercer hospital "simboliza otros muchos avances en materia sanitaria por toda la geografía de la provincia".

También en el apartado logístico "estos dos años han supuesto un gran avance, y hoy el puerto seco de Antequera es un proyecto real y palpable, y con una dimensión económica y social que trasciende nuestras fronteras", ha indicado Bendodo, que considera que esta infraestructura "va a lograr, sin duda, que Antequera se convierta en uno de los principales nudos logísticos del sur de Europa. Y eso supone hablar de muchos empleos".

"Y hay otro avance que es capital: por fin se trabaja para que la parte occidental y oriental de la provincia estén conectadas para el intercambio de recursos hídricos. Por fin se ha empezado a trabajar para que los excedentes de la parte occidental sirvan para paliar las carencias de la Axarquía. Se empieza a dar respuesta a uno de los grandes problemas del campo malagueño, la sequía", ha precisado.

"Se acabó con la resignación de tener que ser los últimos en todo, se acabó con la desidia, la dejadez y la corrupción. Lo tenemos todo para ser líderes como ya demostramos antes de la pandemia: liderando la creación de empleo, de autónomos e índices de exportación. Acompañado de una bajada de impuestos que mejora nuestra competitividad y nuestros servicios sociales", ha concluido.