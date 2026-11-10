Bendodo apoya que candidatos recorran todos los medios y desconoce si Feijóo ha sido invitado a 'La Revuelta'

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha defendido este martes que los candidatos a la Presidencia del Gobierno recorran "todos los medios" de comunicación, "sean los que sean", y ha apuntado que desconoce si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido invitado al programa 'La Revuelta', de La 1 de TVE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Bendodo ha sido preguntado sobre la entrevista al líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ayer en 'La Revuelta' y ha apuntado que él solo sabe que los "periodistas tienen que ejercer de periodistas".

Sobre Núñez Feijóo, ha manifestado que ha sido invitado a "distintos programas, entrevistas y podcasts, y no podrá ir a todo".

"Ningún candidato puede ir a todo lo que se le invita, porque es que no hay tiempo material en la campaña y los medios de comunicación son muchos, por suerte, para la democracia de nuestro país", ha añadido.

Bendodo ha expresado que le parece bien que los candidatos recorran "todos los medios sea el que sea", porque no debe haber "ningún problema en acudir a ningún medio".

Ha señalado que Feijóo tiene previsto participar en el podcast de Jordi Wild, y que ya ha concedido entrevistas a El País o la Cadena Ser.