El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en una imagen de archivo de un acto público de campaña del 29N en Benalmádena (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, va a ir al debate a cuatro con "propuestas para España, cambio, solución para todos los problemas que ha generado el sanchismo"; al tiempo que ha señalado que el PSOE está "comiendo la tostada" al Frente Amplio.

"Espero que la señora Ada Colau esta noche le diga a Pedro Sánchez que cómo la ha engañado de esta manera", ha dicho Bendodo al ser cuestionado en Málaga por el debate a cuatro de este jueves, que ha considerado "una gran oportunidad para seguir avanzando en el cambio en España".

Ha advertido de si "nadie del Frente Amplio se ha dado cuenta que le están comiendo la tostada" por parte del PSOE y ha señalado que "de 33 escaños se van a quedar en cuatro o cinco, parece ser". Al respecto, ha indicado que "el PSOE se está hundiendo en las encuestas, lo que pasa es que está fagocitando todo el voto del Frente Amplio, que prácticamente va a desaparecer a este ritmo".

Para Bendodo, el PP va a este debate a cuatro "con solución para la vivienda, los impuestos, la seguridad nacional, la inmigración". "Todo eso es de lo que vamos a hablar, como hicimos el otro día --en el cara a cara-- para que los españoles tengan más claro aún que evidentemente la alternativa que va a llegar el domingo es la que va a dar solución a los problemas", ha dicho.

Ha señalado que el PP va a ir "con la misma estrategia" al debate, que irá "por los mismos derroteros" que el cara a cara entre Feijóo y el candidato socialista, en el que, ha indicado, "fueron hasta 16 millones de españoles los que pudieron comprobar que el futuro está cerca y que Pedro Sánchez representa el pasado en nuestro país".

"Pedro Sánchez no fue capaz de articular ningún proyecto ni defender ningún argumento entonces. El presidente Feijóo fue capaz de generar la ilusión necesaria y sobre todo exponer que una nueva España mejor es posible", ha finalizado.