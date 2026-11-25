el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en un acto de campaña en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, ha reafirmado el compromiso de su formación contra la violencia de género, ha avanzado que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo impulsará "políticas activas y eficaces" frente a esta "lacra" y ha censurado la "hipocresía" del PSOE en materia de feminismo, aludiendo a que José Luis Ábalos "elegía a las señoritas de compañía por catálogo y después las colocaba en las empresas públicas".

Así lo ha expuesto este miércoles en un acto público en Rincón de la Victoria (Málaga), donde ha estado acompañado por el candidato al Senado y alcalde del municipio, Francisco Salado. Según ha informado el PP en una nota, Bendodo ha defendido evaluar los resultados de las medidas aplicadas hasta ahora, sustituir las que no funcionan por otras que protejan de forma efectiva a las mujeres y ha reprochado al Gobierno las consecuencias de la Ley del 'solo sí es sí'.

El dirigente popular ha sostenido que el PP no aceptará "ni una lección" del PSOE en materia de violencia de género y ha contrapuesto la gestión socialista con el compromiso de los populares de aplicar políticas "eficaces". "El Partido Popular está comprometido en la lucha contra la violencia de género. Lo hacemos por activa y por pasiva", ha afirmado Bendodo.

"NINGUNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS DE ESPAÑA SE RESUELVEN DETRÁS DE UNA PANCARTA"

Por otro lado, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha sostenido que "ninguno de los grandes problemas de España se resuelven detrás de una pancarta" y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no haya estado en la gestión ni en atender las necesidades de los españoles", en alusión a la vivienda, los desahucios y la violencia de género.

Así lo ha expuesto este miércoles en un acto público en Nerja (Málaga) junto al presidente local y alcalde del municipio, José Alberto Armijo. Navarro ha apuntado que la Fiscalía Europea investiga el supuesto fraude en la compra de las pulseras antimaltrato y los fallos de estos dispositivos, lo que "ha dejado desprotegidas a casi 5.000 mujeres".

Asimismo, ha lamentado que la Ley del 'solo sí es sí' haya "beneficiado" a "más de 1.400 agresores sexuales", mientras que "la falta de medios y de agentes policiales ha multiplicado las violaciones en la provincia". "Todo eso mientras el Gobierno se dedicaba a pagar a prostitutas con dinero público; el mismo Gobierno que ha justificado la invasión de Ceuta sin darse cuenta que estaba poniendo en riesgo la seguridad de muchas mujeres", ha afirmado, aludiendo a 37 casos investigados por agresiones sexuales en la ciudad autónoma desde el 30 de julio.

De este modo, Navarro ha defendido la necesidad de un Ejecutivo que devuelva la esperanza y la ilusión a España, al sostener que la gestión, la seriedad, el rigor, la responsabilidad y el sentido de Estado "salvan vidas".

En cuanto a las medidas que propone Feijóo en materia de violencia de género, Navarro ha destacado que las pulseras antimaltrato vuelvan a depender del Ministerio del Interior, además de reforzar las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y dotarlas de medios específicos frente a esta "lacra".

En este sentido, ha señalado igualmente la apuesta por reforzar los protocolos, la valoración del riesgo y los planes individualizados de riesgo, "para que podamos proteger no solo a las mujeres, sino también a los hijos de esas mujeres, que al final terminan siendo tan víctimas como sus madres". Navarro también ha valorado el impulso de una ley contra la trata de seres humanos y la prisión permanente revisable para "los pederastas y los violadores reincidentes en España".

Por tanto, la dirigente popular ha incidido en que para el cambio de Gobierno "solo hay un voto seguro, sin recovecos, que es el del Partido Popular, frente a quienes solo practican el feminismo de pancarta y a quienes niegan una realidad tan evidente que este año ha costado la vida de siete mujeres en nuestra provincia".

En clave local, Navarro ha denunciado el "litigio" que mantiene el Ejecutivo central con el Ayuntamiento de Nerja, al que reclama el pago de hasta once millones de euros por la obra de una depuradora declarada de interés general del Estado y que entró en funcionamiento en octubre de 2020, de modo que "el Gobierno rechaza su cesión al municipio, lo que impide implantar el tratamiento terciario y aprovechar las aguas regeneradas para el regadío".

En este sentido, ha subrayado que "los nerjeños tienen los mismos derechos que los ciudadanos de Cataluña", donde el Gobierno "construye desaladoras sin exigirles ningún pago", en un contexto en el que ha denunciado esta situación incluso durante "la peor sequía vivida" por la Axarquía en las últimas dos décadas.

Así, ha contrapuesto este "bloqueo" para introducir el uso de aguas regeneradas con el impulso dado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que ha logrado que seis depuradoras de la comarca tuvieran tratamientos terciarios que salvaron a muchos cultivos", y ha explicado que el Ayuntamiento debe contar con la gestión de la planta depuradora para poder solicitar al Ejecutivo andaluz la implantación de este procedimiento.

La dirigente popular ha lamentado "la incompetencia y la falta de responsabilidad del Gobierno" y ha señalado "la falta de sensibilidad hacia Málaga, la Axarquía y Nerja", al sostener que el municipio pierde con el presidente del Ejecutivo central "por partida doble": "por el requerimiento de esos millones que costó la depuradora y por no poder beneficiarse del agua regenerada".