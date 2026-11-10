Bendodo augura el "fracaso" de la huelga del 11N: "Se la cargó Montero cuando dijo que era contra la oposición"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha considerado que la huelga prevista para este miércoles 11 de noviembre "va a ser un fracaso" porque, ha asegurado, "se la cargó María Jesús Montero --la secretaria general del PSOE-A-- cuando dijo que era contra la oposición".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Bendodo ha apuntado que los ciudadanos son conscientes de que "una huelga contra la oposición" es algo que "no ha existido nunca en democracia". "Tú te manifiestas o haces una huelga contra la gestión de un gobierno con el que no estás de acuerdo", ha señalado.

Para el dirigente 'popular', "es difícil de explicar y difícil de entender por parte de los ciudadanos" el que "contra la oposición, que no ha tenido la oportunidad de gestionar todavía, ya convoques una huelga".