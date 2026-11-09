PSOE-A critica que Moreno "adelanta" el Consejo de Gobierno pero "mandata" al Parlamento a no posponer su Pleno del 11N

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha adelantado en un día la fecha habitual de celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que será este martes, 10 de noviembre, mientras que "ha mandatado" a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), para que "no posponga" la celebración del Pleno programado para el miércoles 11, cuando hay convocada una huelga general y que incluye, entre otros asuntos, el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027.

Así lo ha denunciado el representante del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que Alejandro Moyano ha criticado que Moreno "va a perpetrar" el que "no se aplace" el debate de totalidad del primer Presupuesto del Gobierno andaluz de PP-A y Vox, previsto para el día 11 de noviembre, coincidiendo con la celebración de la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO.

Alejandro Moyano ha reiterado que el PSOE "va a respaldar" dicha huelga general, y ha solicitado a la Presidencia del Parlamento andaluz que "posponga" la sesión del miércoles para que no coincida con dicha jornada reivindicativa, y ante la negativa de la Mesa a adoptar esa decisión, ha criticado que "se está atropellando la democracia, el parlamentarismo y el poder legislativo", que "se está subyugando al poder ejecutivo en Andalucía", según ha advertido.

Alejandro Moyano ha sostenido que el presidente de la Junta "está enrabietado, entre otras cuestiones, porque sabe perfectamente que todo lo que se defiende en esta huelga general a ellos --a los 'populares' que gobiernan la Junta en coalición con Vox-- les viene mal", y en esa línea ha subrayado que en esta huelga general "se defienden salarios justos, la vivienda pública, los servicios" públicos y "los derechos" de la ciudadanía.

"Como esto es diametralmente opuesto a lo que defiende el Partido Popular, pues están en esa negativa permanente de no solamente no secundar la huelga, sino además de torpedear una institución como el Parlamento de Andalucía, para que los grupos políticos no podamos hacer nuestra labor" en el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto de 2027, al que los tres grupos de la oposición de izquierdas --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han presentado enmiendas de totalidad que tendrían que defender en dicho debate, ha continuado el parlamentario socialista.

Moyano ha argumentado que Moreno "está un tanto desesperado y demostrando que de moderado no tiene absolutamente nada", ya que "está actuando de una forma muy autoritaria", según ha criticado el dirigente del PSOE-A, que ha expresado el deseo de su grupo de que por parte de la Presidencia del Parlamento "se rectifique" y así "se pueda posponer el pleno del debate a la totalidad de los Presupuestos del año 2027 de la Junta de Andalucía".

"Entendemos que los parlamentarios somos también ciudadanos y, si queremos secundar la huelga, podemos, y deberíamos de poder hacerlo en unas condiciones de garantía que nos permitan no abandonar un debate sobre unos Presupuestos que son muy importantes", y además, son "muy malos, nefastos para Andalucía", ha abundado Alejandro Moyano.

UN "ATROPELLO DEMOCRÁTICO"

A preguntas de los periodistas sobre lo que harán los diputados del PSOE-A si finalmente el Pleno se celebra el miércoles como está previsto, ha respondido que en la bancada socialista aún están "confiados en que no se perpetre este atropello democrático" de no posponer el debate para otro día, y ha recordado que así lo ha solicitado también en un escrito dirigido a la Mesa y a la presidencia del Parlamento.

"Lo estamos peleando, y estamos defendiendo algo que entendemos que va de suyo", ha añadido Alejandro Moyano, que ha subrayado que en el Parlamento también "hay trabajadores que tienen que cubrir la sesión parlamentaria y que también tienen derecho a la huelga".

En todo caso, ha indicado que, si finalmente el debate no cambia de día, la secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, anunciará "cuál será la postura" que mantendrán sus diputados "ante esta eventualidad".

"Pero esperemos que rectifiquen, y aún estamos esperanzados en que el sentido común impere y se aparque" una "cacicada" como la que, en opinión de Alejandro Moyano, se cometería si el Parlamento mantiene su Pleno para este miércoles.

También ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "sí ha adelantado un día" la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, mientras que "no es capaz de mandatar a la presidenta del Parlamento para que posponga el Pleno y no lo haga coincidir" con la huelga general.

ESPERA QUE LA DEL 11N SEA UNA "BUENA" HUELGA GENERAL

Por otro lado, el representante del PSOE-A ha recordado que la huelga general se producirá la víspera de la jornada de inicio de la campaña electoral de los comicios generales del 29 de noviembre, y ha expresado su deseo de que tenga "una buena acogida, porque nos estamos jugando mucho", si bien ha apuntado que "las elecciones generales son una cosa y la huelga general es otra".

"La huelga general la han convocado los sindicatos", que "son los que la están abanderando y los que la tienen que abanderar, como no puede ser de otra forma", ha puntualizado en esa línea Moyano, que ha augurado que la del 11 de noviembre "va a ser una buena huelga general" y a tener "una buena acogida".