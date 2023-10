Bendodo cree "una vergüenza" que Sánchez diga estar "dispuesto a tragar con amnistía en nombre y por interés de España"

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado "una vergüenza y un insulto" que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hable este sábado en el Comité Federal de su partido y defienda "que está dispuesto a tragar y a ceder con la amnistía en el nombre y en el interés de España".

Para Bendodo, que ha intervenido en el Congreso de Nuevas Generaciones de Málaga, "es falso, no puede decir esto en el nombre de España, porque la inmensa mayoría de los españoles, muchos de ellos socialistas, están en contra de la amnistía", y ha señalado que "la segunda falsedad es que sea en el interés de España, cuando lo hace por su propio interés".

"Yo le digo que él no habla en nombre de la mayoría de España, que está en contra de la amnistía; que es mentira que lo haga por el interés de España, que lo hace por su propio interés; y que evidentemente el problema de convivencia lo va a generar él, a partir de ahora, como conceda la amnistía a los que quisieron romper España", ha dicho.

Para el dirigente del PP, Sánchez "no puede usar el nombre de España según le convenga" y se ha preguntado "cuántas declaraciones públicas hay diciendo que estaría en contra de la amnistía", mientras que ahora dice la defiende "en el nombre de España, por el interés de España y por la convivencia de los españoles". "No nos merecemos un presidente del Gobierno que nos mienta permanentemente solo por su interés particular de seguir sentado en el sillón de Moncloa", ha asegurado.

"Hoy Sánchez se ha quitado la careta y ha dicho todo lo contrario a lo que ha venido diciendo en las últimas semanas, si hubiera hecho estas declaraciones de hoy diciendo que está dispuesto a dar la amnistía a los que intentaron romper España antes de las elecciones, hoy el presidente Alberto Núñez Feijóo sería el presidente del Gobierno", ha aseverado.

Bendodo ha manifestado que los españoles "convivimos muy bien y no tenemos ningún problema entre nosotros, solo nos duele que una parte de España quiera separarse de la otra parte, rompiendo la unidad; y eso es lo que ahora está validando".

Ha señalado que a Sánchez "no le basta con tomarle el pelo a los españoles" y ahora "le ha tomado el pelo al conjunto de la militancia socialista y al Comité Federal" sometiendo a las bases a unas preguntas que en su opinión no son las que corresponden.

"La pregunta que debe hacerle a la militancia es si le parece a usted bien, militante del PSOE que demos la amnistía y el referéndum a los que quisieron romper España y que pactemos con los que han matado a más de mil personas, como es la banda terrorista ETA, a cambio de que yo, Pedro Sánchez, sea otra vez presidente del gobierno", ha dicho.

Al respecto, ha reiterado que "si quiere ser honesto con su militancia y con los españoles esa es la pregunta que debe someter a las bases del partido", considerando que Sánchez "está haciendo lo que nunca se espera de un candidato a la Presidencia del gobierno, que es anteponer su interés personal por encima del interés de los ciudadanos".

Para el coordinador general del PP, "lo que ha sometido a la voluntad de los afiliados del PSOE es una pregunta absurda que lleva cuatro años ejerciéndose, que es el Gobierno con Sumar y con los herederos de Podemos", y ha precisado que la realidad es que "la clave la tiene Carles Puigdemont; el que quiere romper España, es el que va a mandar a España".

Ha considerado que "muchísimos militantes y votantes socialistas no están dispuestos a tragar con todo como Sánchez está dispuesto a hacer para que España se ponga de rodillas ante los que quisieron romper la unidad de nuestro país" y ha apuntado que si se forma un Ejecutivo sanchista, "ingobernable con 24 partidos", la primera acción "son 7.300 millones de euros de subidas de impuestos".

Asimismo, Bendodo ha preguntado si Sánchez "está utilizando a su antojo la Presidencia del Congreso de los Diputados, que debe ser independiente, para ganar tiempo para negociar y conseguir una investidura que parece imposible" y ha instado a la presidenta de la cámara a que "ponga fecha". Además, ha dicho que exigirán "que diga si Irene Montero va a ser ministra otra vez", aludiendo a los datos de la Ley del 'Solo sí es sí'.

También ha dicho que en el PP "no queremos pensar que Sánchez esté utilizando el Tribunal Constitucional como colaborador necesario en esta investidura" y ha considerado que tiene que responder "si ha habido o está habiendo intercambio de documentos entre dirigentes de Junts, independentistas, con miembros del Constitucional para pactar una ley de amnistía que sería una vergüenza para todos", ha apuntado. "Si no responde, sabremos la respuesta", ha afirmado.

Ha animado a participar este domingo en Málaga en la manifestación convocada por el PP contra la amnistía, con la presencia de Feijóo, al considerar que será "una oportunidad de oro para decirle que no habla en nuestro nombre, que él no habla por los españoles, habla por una parte, que son los que le aplauden, que no son la mayoría".

Ha reiterado que el PP es "el partido preferido por los españoles, que lidera la inmensa mayoría de los gobiernos de nuestro país y ganó las últimas elecciones generales". "Es el partido de los principios, donde hay pilares éticos sin ninguna duda y donde hay una máxima inquebrantable, que los ciudadanos están por encima de todo", ha señalado.

Por eso, ha pedido que se sientan "orgullosos" del partido y ha defendido que Feijóo "ha hecho y está haciendo lo que se espera de un gran dirigente de estado con sentido de responsabilidad", incidiendo en una "gran diferencia" con Sánchez: "Feijóo está dispuesto a descartarse por España, Sánchez está dispuesto a desgastar España para ser presidente".