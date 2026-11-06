Bendodo critica "otro viernes negro" del Cercanías de Málaga "con averías constantes por abandono inversor del Gobierno"

Sigue en directo la actualidad política en España

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, en un acto en Málaga.
El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, en un acto en Málaga. - PP MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 17:33
Seguir en

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, ha criticado "otro viernes negro en el Cercanías de Málaga, con más de 30 incidencias ferroviarias a lo largo de la jornada, entre ellas al menos 24 retrasos y siete cancelaciones".

En una nota, el dirigente 'popular' ha lamentado que "el caos se haya convertido en costumbre" y ha calificado de "vergüenza" que miles de malagueños "tengan que utilizar cada día un servicio sin saber si el tren va a llegar, cuánto va a tardar o si directamente va a ser cancelado".

Ha advertido de que, "por desgracia, esto no es nada nuevo", sino la consecuencia de "años de falta de inversión y abandono de una infraestructura esencial para la movilidad de la provincia".

El dirigente 'popular' ha señalado que "las averías, los retrasos y las cancelaciones se han convertido en una rutina" y ha lamentado que el Cercanías "se averíe un día sí y otro también, hasta dejar de ser un servicio de fiar para miles de trabajadores, estudiantes y familias".

En este sentido, ha reprochado que "Sánchez y Puente no sólo hayan castigado a Málaga sin invertir lo necesario en la conexión del AVE Málaga-Madrid, sino que castigan diariamente a los malagueños con un Cercanías que tampoco recibe las inversiones y el mantenimiento que necesita".

Bendodo ha puesto como principal ejemplo la línea Málaga-Fuengirola, utilizada cada día por cerca de 40.000 viajeros, y ha advertido de que "el Cercanías no puede ser una lotería". Además, ha criticado la falta de planificación y de soluciones alternativas ante el corte previsto durante varios meses de 2027 en un tramo de la C1: "Si hoy no son capaces de garantizar el funcionamiento normal de la línea, ¿qué van a hacer cuando comiencen esas obras y haya que dar una alternativa a 40.000 viajeros diarios?".

A esta situación ha sumado la gestión de los ministerios de Transportes con José Luis Ábalos y Óscar Puente y las contrataciones que han trascendido en el marco de las investigaciones abiertas. "Para invertir en la seguridad y en la movilidad de los malagueños nunca había recursos suficientes, pero para enchufar a las amantes de Ábalos en empresas públicas sí los había", ha criticado Bendodo.

Por último, ha reclamado al Gobierno de España que "deje las excusas y actúe de una vez" ante una situación que considera impropia de una de las provincias más dinámicas del país. "Málaga no puede acostumbrarse a vivir permanentemente entre retrasos, cancelaciones y averías, para volver a empezar al día siguiente. Necesitamos inversión, mantenimiento y planificación para que el Cercanías vuelva a ser un transporte público fiable", ha concluido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado