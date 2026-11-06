Bendodo critica "otro viernes negro" del Cercanías de Málaga "con averías constantes por abandono inversor del Gobierno"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, en un acto en Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, ha criticado "otro viernes negro en el Cercanías de Málaga, con más de 30 incidencias ferroviarias a lo largo de la jornada, entre ellas al menos 24 retrasos y siete cancelaciones".

En una nota, el dirigente 'popular' ha lamentado que "el caos se haya convertido en costumbre" y ha calificado de "vergüenza" que miles de malagueños "tengan que utilizar cada día un servicio sin saber si el tren va a llegar, cuánto va a tardar o si directamente va a ser cancelado".

Ha advertido de que, "por desgracia, esto no es nada nuevo", sino la consecuencia de "años de falta de inversión y abandono de una infraestructura esencial para la movilidad de la provincia".

El dirigente 'popular' ha señalado que "las averías, los retrasos y las cancelaciones se han convertido en una rutina" y ha lamentado que el Cercanías "se averíe un día sí y otro también, hasta dejar de ser un servicio de fiar para miles de trabajadores, estudiantes y familias".

En este sentido, ha reprochado que "Sánchez y Puente no sólo hayan castigado a Málaga sin invertir lo necesario en la conexión del AVE Málaga-Madrid, sino que castigan diariamente a los malagueños con un Cercanías que tampoco recibe las inversiones y el mantenimiento que necesita".

Bendodo ha puesto como principal ejemplo la línea Málaga-Fuengirola, utilizada cada día por cerca de 40.000 viajeros, y ha advertido de que "el Cercanías no puede ser una lotería". Además, ha criticado la falta de planificación y de soluciones alternativas ante el corte previsto durante varios meses de 2027 en un tramo de la C1: "Si hoy no son capaces de garantizar el funcionamiento normal de la línea, ¿qué van a hacer cuando comiencen esas obras y haya que dar una alternativa a 40.000 viajeros diarios?".

A esta situación ha sumado la gestión de los ministerios de Transportes con José Luis Ábalos y Óscar Puente y las contrataciones que han trascendido en el marco de las investigaciones abiertas. "Para invertir en la seguridad y en la movilidad de los malagueños nunca había recursos suficientes, pero para enchufar a las amantes de Ábalos en empresas públicas sí los había", ha criticado Bendodo.

Por último, ha reclamado al Gobierno de España que "deje las excusas y actúe de una vez" ante una situación que considera impropia de una de las provincias más dinámicas del país. "Málaga no puede acostumbrarse a vivir permanentemente entre retrasos, cancelaciones y averías, para volver a empezar al día siguiente. Necesitamos inversión, mantenimiento y planificación para que el Cercanías vuelva a ser un transporte público fiable", ha concluido.