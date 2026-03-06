Bendodo dice que el feminismo se muestra con hechos como en Andalucía y critica a otros partidos por patrimonializarlo

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto del PP de Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido que el feminismo se demuestra con hechos, "como hace Juanma Moreno en Andalucía, con medidas específicas para la mujer", y "no con palabras ni con marketing", al tiempo que ha criticado que otros partidos "traten de patrimonializar la lucha por los derechos de las mujeres".

En su intervención en un acto del PP de Málaga, Bendodo ha explicado que otros partidos pretenden "patrimonializar el feminismo, igual que hacen con la apuesta por la sanidad, por la educación y por los servicios sociales", pero ha asegurado que "es una falsa bandera que utilizan para sus intereses electorales".

Así, ha argumentado que el socialismo tiene la oportunidad este 8 de marzo de "pedir perdón a todas las mujeres" por aspectos como la Ley del 'Sólo sí es sí', que, ha recordado, "ha supuesto la rebaja de la condena de más de mil violadores y acosadores sexuales". "Sólo este escándalo debería haber supuesto la dimisión del presidente del Gobierno y de la ministra que impulsó la medida, pero Sánchez sigue y Montero se recolocó en Europa", ha apuntado.

También ha recordado el escándalo de las "pulseras fake" para maltratadores, "que supuso que más de 4.000 mujeres pusieran su vida en peligro, y la ministra de Igualdad no sólo no dimitió, sino que pidió perdón con la boca chica y diciendo que estas pulseras no habían desprotegido a nadie".

Pero, además, ha apuntado cómo el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, "elegía a las señoritas de compañía por catálogo y las ordenaba por números como si fueran ganado". "Ese es el feminismo de catálogo del PSOE, de quien no aceptamos ni una lección el 8 de marzo", ha subrayado Bendodo, quien también ha citado otros casos como "el de prostitución del tito Berni y los casos de abuso sexual de dirigentes del PSOE".

Por contra, ha subrayado que el PP "tiene cara de mujer y son muchas las mujeres en Málaga, Andalucía y en España que han levantado la bandera del PP", punto en el que ha valorado el papel de alcaldesas como Celia Villalobos y otras mujeres que "han dejado huella", como Soraya Sáenz de Santamaría, Luisa Fernanda Rudi, Loyola de Palacio, Ana Pastor o Ana Palacio, entre otras.

"Feminismo con hechos es el de Juanma Moreno en Andalucía, con medidas específicas para la mujer en ámbitos en los que aún se tienen que producir muchos avances como el rural y el empresarial", ha apuntado Bendodo, quien ha incidido en que "Andalucía ha pasado de un 25% de paro femenino en 2018 al 17% al cierre de 2025" y ha recordado medidas fiscales para las víctimas de violencia de género.

También ha reseñado "el compromiso real" del PP a nivel nacional y del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en este sentido, en el que han propuesto "medidas para conseguir esta igualdad y mejorar la relación entre la familia y trabajo, como la Ley de Conciliación que hemos impulsado desde la Dirección Nacional que es la ley más avanzada que se ha propuesto nunca en nuestro país".