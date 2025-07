Bendodo dice que Gobierno "se ha quedado sin gasolina" y "está parado" y Sánchez ha sustituido "gestión por ideología"

MÁLAGA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha quedado sin gasolina" y "está parado" y "en precario, sometido a chantaje y extorsión de sus socios", además de que el presidente "ha sustituido la gestión por la ideología y ese es el peor de los pecados en el que puede incurrir un gobernante".

En su intervención en la apertura del foro 'Málaga a tu lado: Futuro económico de Málaga', Bendodo ha asegurado que uno de los motivos por los que el Ejecutivo "no funciona" es que "cuando un político sustituye la gestión por la ideología, ruina total". Así, ha dicho que "la ideología no genera empleo" y en un gobierno debe ser fundamental la gestión. "O las cosas funcionan o no funcionan", ha apostillado.

También ha destacado la importancia de un Gobierno "fuerte y estable, con mayorías amplias, que te permita aprobar unos presupuestos", ya que ha asegurado que cualquier iniciativa "si no hay unos presupuestos detrás, no vale para nada".

"Las administraciones tienen la obligación de presentar los presupuestos en el Parlamento", ha incidido Bendodo, quien ha señalado que así lo recoge la Constitución y "lo que suele suceder es que si el Gobierno no tiene capacidad de aprobar los presupuestos, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. Eso es la normalidad democrática", ha incidido.

Según el dirigente 'popular', el Gobierno "sabe que no tiene la capacidad de aprobar los presupuestos", por eso, ha apuntado, "no los presenta, incumpliendo la Constitución". "El Gobierno está en precario, sometido a chantaje, a la extorsión de sus socios, que tocan todos los días a la puerta", ha manifestado.

Bendodo ha recordado que ya avisaron "que el chantajista nunca, nunca se conforma con el primer pago y ahí siguen exigiendo cuestiones al Gobierno". "Y así es imposible gobernar, es un Gobierno que se ha quedado sin gasolina", ha lamentado.

En este punto, el dirigente 'popular' ha recordado las palabras que el propio Sánchez "dijo a Rajoy: No hay nada más inútil que un Gobierno sin presupuestos" y, añade, "llevamos unos cuantos".

También ha asegurado que la realidad de Sánchez es que "si te dedicas a defender a tu partido, a tu Gobierno, a tu familia, de todos los casos de corrupción que te rodean, tampoco tienes tiempo para gestionar". "La corrupción es el mayor tapón para el crecimiento y la prosperidad que tiene nuestro país", ha señalado.

Por contra, ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "quiere el cambio como lo quiso Felipe González en su momento o como lo quiso Juanma Moreno en Andalucía". "Y el cambio significa que España vuelva a funcionar y en eso estamos trabajando un puñado de españoles junto al presidente Feijóo, entre los que hay unos cuantos andaluces", ha concluido.