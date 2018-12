Bendodo dice que el metro de Málaga resume el "desapego de Junta" y asegura que con PP "la solución" será inmediata

Publicado 30/11/2018 13:36:24 CET

De la Torre lamenta que la historia del suburbano es "de desaciertos, errores y falta de sensibilidad"

MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga y coordinador de la campaña del PP andaluz, Elías Bendodo, ha criticado que el proyecto del metro resume "el desapego" del Gobierno andaluz con Málaga, dejando claro que si los 'populares' alcanzan la Presidencia de la Junta "la solución será inmediata".

"La ciudad no puede estar más así; la Junta va a un ritmo tranquilo a la hora de ejecutar esta obra y llevan siete años de retraso", ha lamentado, lo que ha calificado de "vergüenza", insistiendo en que "no lo vamos a permitir a partir del próximo domingo".

Bendodo ha comparecido en la entrada al centro de Málaga, donde están las obras del metro, junto con el alcalde, Francisco de la Torre, y las candidatas al Parlamento andaluz Esperanza Oña y Patricia Navarro y ha lamentado que este espacio "puede resumir perfectamente lo que es la gestión y trato de la Junta con la ciudad".

También para el alcalde este lugar elegido es "acertado" para visualizar "ineficacia, sobrecostes, falta de respeto y sensibilidad con una ciudad como Málaga", que es "una de las ciudades esenciales" para Andalucía. "Málaga es una de las ciudades motores de la región por no decir la más motor de todas, con una provincia formidable y lo que hay es que aprovechar esa fuerza y no poner obstáculos y palos", ha incidido.

"El proyecto del metro resume el poco cariño y desapego de la Junta con Málaga", ha aseverado Bendodo, que ha lamentado "la dejadez y parálisis", además, de la imagen que se está trasladando de la ciudad "por este retraso".

En este punto, se ha preguntado que si esto fuera así en otra provincia ¿La Junta lo permitiría?, mostrándose convencido de que no: "Esta es la forma de mirarnos de reojo el socialismo" y la forma "de tratar malamente" a esta ciudad.

De igual modo, el presidente del PP de Málaga ha dicho que la campaña del PP "podría cerrarse en cualquier distrito", ya que "en cualquier esquina de la ciudad podemos encontrar un incumplimiento o dejadez" de la Junta con Málaga.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha criticado "la agresión" a la ciudad de las obras del metro "parada años" y con retraso. "El PP, desde luego, si consigue ese cambio en las elecciones, su compromiso va a ser trabajar de otra manera", ha remarcado el regidor.

LA HISTORIA DEL METRO ES "DE ERRORES"

"En la historia del metro de Málaga, si algún día se hiciera una historia bien profunda, hasta con auditorías, habría para escribir miles de páginas de desaciertos, errores y falta de sensibilidad con la ciudad", ha dicho De la Torre.

Ha criticado, de nuevo, los retrasos, lamentando que "no se sabe si será en 2020 o 2021 cuando finalicen las obras" al centro y añadiendo, además, que la línea de Guadalmedina a Alameda "no cumple lo previsto" al no llegar a La Malagueta.

"Al mismo tiempo que se da ese retraso, que complica la vida de la ciudad, la compatibilidad de las obras con la ciudad no se esmera", ha señalado, insistiendo en que se trata de "espacios que no se cuidan, que no le importa --a la Junta-- que estén sucios, que estén abandonados", ha enumerado.

Se ha referido, en concreto, a la zona de jardines donde estaba ubicada la antigua fuente de las Gitanillas, en la plaza de Manuel Alcántara, criticando que "parece que tenían muchas prisas en que desapareciera lo hermosa y bella que era esta zona para que llegara lo feo, lo roto, lo sucio, y lo que crea problemas en la ciudad" y "no se resuelve, hay falta de sensibilidad".

"El compromiso de nuestro partido --PP-- será hacerlo bien en todas las ciudades, no sólo en Málaga, pero este ejemplo es de lo que no hay que hacer", ha añadido, criticando la "desidia" de la Junta en aspectos relativos a la ciudad de Málaga, como dar salida al antiguo edificio de Correos o el plan de las tecnocasas.

Es más, ha agregado: "Queremos hacer un gobierno cercano a la gente, a los problemas que tiene la gente y la ciudad y esto --el metro-- ha generado muchos problemas pero desde la lejanía de Sevilla, de la Junta, no se ven; es insensible y eso es lo que tiene que cambiar el día 2".

Por último, la candidata 'popular' al Parlamento Esperanza Oña ha dicho que el PP también tiene "un compromiso con el fomento del empleo" para que la región pueda ir creciendo en puestos de trabajo.