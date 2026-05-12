Bendodo dice que Moreno ha sacado a Ronda (Málaga) del aislamiento con 55 millones en inversiones e infraestructuras

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto al candidato Dani Castilla y la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández. - PP MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este martes que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ha sacado a Ronda (Málaga) del aislamiento con más de 55 millones de euros en inversiones y nuevas infraestructuras para la ciudad y su comarca".

Así lo ha expuesto durante una visita a la Bodega Lunares, junto a los candidatos a las elecciones andaluzas, Arturo Bernal y Dani Castilla; y la alcaldesa y presidenta local del PP, Maripaz Fernández, donde ha reivindicado "el potencial económico, turístico y agrícola" de la Serranía.

Bendodo ha afirmado que Ronda "no es un municipio cualquiera", señalando que se trata de una ciudad "con historia, patrimonio, turismo, campo, cultura y paisaje, pero sobre todo con muchísimo futuro". Además, ha agradecido el trabajo de empresarios, autónomos y trabajadores de la comarca "que cada día levantan la persiana, generan empleo y apuestan por su tierra".

En este sentido, ha puesto en valor la gestión de Maripaz Fernández al frente del Ayuntamiento y ha asegurado que "Ronda se parece a su alcaldesa: trabajadora, seria, con carácter y profundamente comprometida con su tierra". Asimismo, ha destacado la solidaridad demostrada por la regidora durante los últimos temporales, ofreciendo ayuda inmediata a municipios vecinos afectados.

El dirigente 'popular' ha incidido en que Ronda "ha sufrido durante demasiados años el aislamiento en carreteras y conexiones ferroviarias", lamentando que el PSOE "prometiera durante décadas infraestructuras que nunca llegaron". Frente a ello, ha defendido que el Ejecutivo andaluz "está pasando de los anuncios a los hechos".

Así, ha subrayado el impulso de proyectos estratégicos como la autovía Málaga-Ronda-Campillos, la remodelación y duplicación de tramos de la A-367 o las actuaciones previstas en la A-357, asegurando que "cuando el Gobierno de Juanma Moreno anuncia algo, lo hace para cumplirlo".

Bendodo también ha destacado las inversiones sanitarias realizadas en Ronda desde 2019, con más de cuatro millones de euros destinados a infraestructuras y mejoras en el Hospital de la Serranía, incluyendo la renovación de áreas asistenciales y la incorporación de un segundo TAC.

"El socialismo dejó incluso un hospital con problemas básicos, como ascensores donde no cabían las camillas, mientras que ahora hay un Gobierno que invierte, moderniza y refuerza la sanidad pública", ha afirmado, al tiempo que ha contrapuesto la etapa actual con la gestión socialista anterior.

Asimismo, ha reivindicado el apoyo de la Junta al empleo, al sector vitivinícola y a los autónomos de la comarca, destacando ayudas por valor de 9,5 millones de euros para fomentar la actividad económica y la creación de oportunidades en la Serranía de Ronda.

Por último, Bendodo ha defendido que Andalucía "ha pasado de ser el vagón de cola a competir en el podio junto a Madrid y Cataluña" gracias a las políticas de estabilidad, bajada de impuestos y apoyo al tejido productivo impulsadas por Juanma Moreno, apelando a "seguir avanzando y no volver al pasado de bloqueo y promesas incumplidas".

