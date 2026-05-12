Magdalena Álvarez advierte del "retroceso" para las mujeres con las políticas de Moreno: "Estamos en involución"

El expresidente de la Junta Manuel Chaves (4i) y la exministra Magdalena Álvarez (4d); junto a la ex dirigente socialista Carmen Romero (c); y el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar (3d), en un acto público de campaña. A 12 d - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha advertido este martes del "retroceso" que las políticas del presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, están produciendo a las mujeres y ha señalado que "no hay peligro de involución, porque estamos en plena involución" debido a dichas políticas.

Así lo ha dicho en un encuentro, organizado por el PSOE con el lema 'Feminismo para Blindar Lo Público' y en el marco de las próximas elecciones andaluzas, en el que los socialistas han hecho un llamamiento a defender el feminismo y lo público en las urnas el próximo 17 de mayo.

En este acto ha participado también la ex eurodiputada socialista Carmen Romero y ha contado con el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y con el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar; además de que han intervenido mujeres de asociaciones y sectores, que han compartido sus demandas y la situación actual.

Así, Álvarez ha asegurado que "ya hemos andado y hemos recorrido un camino hacia atrás con las políticas que está llevando Moreno Bonilla en Andalucía" y ha considerado que "cada vez que se privatiza algún ámbito de la sanidad estamos dando un paso atrás en las posibilidades de igualdad de las mujeres".

También ha criticado la apuesta del Gobierno andaluz por la universidad privada, porque supone "desviar recursos que deberían ir a la universidad pública". "A la universidad privada solo pueden ir quienes tienen dinero para pagársela. Ahí se crea una desigualdad y, en ese ámbito de desigualdad, quienes llevamos la peor parte somos las mujeres", ha afirmado.

En su intervención, ha destacado la importancia del poder financiero, la economía y los presupuestos para hacer posibles las políticas de igualdad y ha recordado que Chaves fue "el primero en España que nombró a una mujer consejera de Economía y Hacienda", rompiendo así un techo de cristal en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

Álvarez ha señalado que, cuando se habla de mujeres, suele pensarse en políticas vinculadas a los cuidados, la sanidad, la educación o la dependencia, todas ellas fundamentales para avanzar en igualdad. Sin embargo, ha advertido de que "las decisiones que se toman en los presupuestos son las que fundamentan que se puedan llevar a cabo políticas de igualdad".

En este sentido, ha reivindicado los presupuestos con perspectiva de género, que permiten analizar "cómo incide cada euro de dinero público en que mujeres y hombres lleguen a tener cotas parecidas, si no iguales, de derechos". "Es necesario que haya mujeres tanto en los ámbitos donde tradicionalmente hemos estado como en aquellos donde se toman las decisiones que hacen posibles esas políticas", ha defendido.

Álvarez ha concluido defendiendo la necesidad de que las mujeres estén presentes "donde se toman las decisiones", especialmente en el poder financiero, porque son esos espacios los que determinan la capacidad de las administraciones para desarrollar políticas públicas de igualdad.

Por su parte, la ex eurodiputada socialista ha reivindicado la evolución "sorprendente" que han protagonizado las mujeres en España y las políticas públicas que han hecho posible alcanzar las cuotas de igualdad actuales. "Quería retrotraerme al principio de los años 80 para señalar el avance más importante, que fue el incremento de las tasas de actividad y de empleo de las mujeres", ha señalado.

Romero ha explicado que esa incorporación al empleo permitió a las mujeres conquistar una mayor autonomía personal y, a partir de ahí, participar en todos los ámbitos de decisión. "En los años 80 esa tasa de actividad rondaba el 30% y ahora estamos muy por encima del 50%, casi equiparándonos a las tasas de actividad de los hombres", ha destacado.

Asimismo, ha asegurado que este salto ha provocado "la admiración de muchos países europeos" y ha subrayado que no solo se trata de la participación de las mujeres en el empleo, sino también de las políticas que han impulsado su presencia en el espacio público.

En este sentido, ha recordado avances como las leyes del aborto y del divorcio, y ha puesto especialmente en valor las medidas aprobadas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, como la ley contra la violencia de género y la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

"Esas leyes han sido sustanciales para la arquitectura de las políticas referidas a las mujeres y han posibilitado que hoy tengamos mujeres en todos los ámbitos de poder", ha afirmado. Frente a quienes hablan de "fanatismo de género" o plantean suprimir las políticas de igualdad, Romero ha advertido de que "no hay derechos adquiridos". "Los derechos hay que defenderlos y cada generación tiene que hacerlo", ha concluido.

Por último, Josele Aguilar ha subrayado que el próximo 17 de mayo "es importante por muchas cosas", pero especialmente por "la defensa de las políticas de igualdad, aquellas por las que tanto hemos luchado y trabajado los socialistas para que cada vez se acorten más las distancias entre hombres y mujeres en nuestra comunidad autónoma".

El secretario general del PSOE de Málaga ha destacado que la defensa de lo público es el eje del proyecto socialista y la ha vinculado directamente con la igualdad real. "Desgraciadamente, esta política y, sobre todo, el tejido asociativo que ha venido dando apoyo y sustento a mujeres en Andalucía en situaciones de especial vulnerabilidad están siendo castigados por las políticas de Moreno Bonilla", ha señalado.

