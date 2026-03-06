Bendodo dice que Sánchez es "un tramposo, un tahúr": "El 'no a la guerra' ha durado un cuarto de hora"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto del PP de Málaga sobre la mujer. - FB PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un tramposo, un tahúr", porque expresa su rechazo al ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, pero "manda un barco de guerra, con misiles, con 230 militares, que se exponen al riesgo, y sin llevarlo al Congreso a debatir y votar". "El 'no a la guerra' ha durado un cuarto de hora", ha dicho.

En su intervención en un acto del PP de Málaga, Bendodo ha cuestionado las manifestaciones del Gobierno de las últimas 48 horas sobre esta cuestión y ha señalado que primero Sánchez dijo 'no a la guerra' y "horas después, la portavoz del Gobierno de los Estados Unidos dijo que se había llegado un acuerdo entre España y Estados Unidos para colaborar en las operaciones", lo que después "el ministro de Asuntos Exteriores tajantemente dijo que era mentira".

Según ha asegurado, "después, la ministra de Defensa no sabemos si sí o si no dijo que ella que estaba con Trump" y ha apuntado que por contra se anuncia que una embarcación, "y no cualquier fragata, va a participar en las operaciones en Oriente Medio". "Es decir, un barco de guerra español va a la guerra, pero 'no a la guerra'. ¿Cómo se explica esto?", ha cuestionado.

Para Bendodo, el 'No a la guerra' ha durado "un cuarto de hora, porque en cuanto dijo eso ya había llegado por otro lado a un acuerdo para mandar tropas dentro del barco, una fragata que tiene misiles, que es la más avanzada de la Marina Española", con lo que ha considerado que "al final la que tenía razón era la portavoz del gobierno de los Estados Unidos cuando dijo que había un acuerdo".

"La política no es un eslogan, la política no es marketing, la política no es solo ideología; pero estos días estamos viendo fundamentalmente muchos eslóganes, mucho marketing y mucha ideología, pero la responsabilidad de un gobernante no cabe ni en un eslogan ni en una pancarta", ha dicho el dirigente del PP, quien ha manifestado que "esto es lo que tenemos hoy con el presidente del Gobierno".

Bendodo ha lamentado que "algunos tienen tan poca responsabilidad que sí que cabe en un eslogan y una pequeña pancarta" y cree que Sánchez "ha utilizado ya el último comodín que le quedaba", al recuperar un lema --el 'No a la guerra'-- de hace 25 años "para intentar movilizar a los suyos que no le quieren, que no van a votarle y tiene que buscar cómo hacer que le voten".

"Cree que moviendo un lema de hace 25 años va a recuperar el apoyo de los que ya no lo apoyan bajo ningún concepto y todo eso utilizando el nombre de España y arrastrando la imagen internacional de España", ha criticado, al tiempo que también ha considerado que el ministro de Exteriores "nos ha mentido a todos, como Pedro Sánchez".