Bendodo dice que "si fuera verdad el CIS, Sánchez convocaría elecciones": "No se lo cree ni él"

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha asegurado que "si fuera verdad el CIS" y los datos que recoge este barómetro conocido este martes que amplía la distancia entre el PSOE y los 'populares', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convocaría elecciones". "No se lo cree ni él", ha apostillado.

Así se ha referido Bendodo, en una comparecencia ante los periodistas en Málaga, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sobre el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril, que refleja una caída de dos puntos en las expectativas del PSOE, que se anota un 32,6% de estimación de voto, pero aún así amplía a 6,5 puntos su ventaja sobre el PP.

"Se van a adelantar las elecciones generales, yo creo que de forma inminente, porque hemos leído el CIS, que le da ya a Sánchez 6,5 puntos de diferencia con el PP, una barbaridad. Por tanto, yo les digo ya que las elecciones van a ser antes del verano porque si el CIS dice eso", ha ironizado el dirigente 'popular', quien ha criticado que "ya está bien de tomarnos el pelo".

Ha señalado que "se hacen cientos de encuestas al año, decenas de encuestas al mes, todos los medios de comunicación, empresas demoscópicas, todas, todas, todas, dan la victoria al PP y amplía la ventaja con el PSOE; las de medios de derecha, medios de centro, medios de izquierda, todas, dan la victoria al PP, menos el CIS".

"El CIS le vale a Sánchez para subirle la moral, porque a Sánchez no le queda nada, no le queda el apoyo parlamentario porque pierde las votaciones, no le queda el apoyo de la calle porque lo abuchean y no puede salir a la calle", ha incidido.

Para Bendodo, "a Sánchez le quedan dos cosas, la ideología que aplica en detrimento de la calidad de vida de los españoles y un CIS trucado, no le queda nada más". Además, ha lamentado el "uso totalmente partidista, torticero y sectario de una institución pública prestigiada y prestigiosa como es el CIS que Sánchez y el señor Tezanos han arrastrado a lo que es una entidad que ha perdido toda su relevancia y seriedad".

El dirigente 'popular' ha reiterado que "el mal no descansa" y ha criticado los "escándalos" cada día relacionados con el Gobierno, que suponen, ha considerado "el sanchismo en grado máximo, corrupción a tope, enchufismo a tope y una vergüenza de gestión que hace sonrojar a cualquiera".

Ha recordado que este miércoles el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene que declarar en la causa contra Begoña Gómez y le ha recordado que "como testigo que acude ante el juez tiene la obligación de decir la verdad".

"El señor Bolaños dejó caer a Begoña Gómez hace tiempo porque le preguntábamos en las sesiones de control y no nos respondía, nos sorprendía ese silencio y efectivamente es porque callaba lo que sabía", ha dicho el 'popular', quien le ha recordado que este miércoles "tiene una oportunidad de decir la verdad".

ERE Y CASO ÁBALOS

Bendodo ha asegurado que "se parecen cada día más" el caso de los ERE, "el mayor caso de corrupción de la historia de España, más de 700 millones de euros defraudados a los parados andaluces", y el "caso Sánchez, el caso Ábalos, el caso Koldo, o como queráis llamarlo".

En este sentido, ha asegurado que los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán "profesionalizaron dos cosas, el saqueo y el enchufismo" y ha apuntado que "lo mismo estamos precisamente viendo en el caso Sánchez", aunque ha dicho que ahora es "una versión agravada, más escandalosa aún si cabe".

"El enchufismo del caso ERE en Andalucía fue claramente deleznable, pero el enchufismo del caso PSOE es muchísimo peor", ha señalado Bendodo, quien ha explicado que la diferencia es que "los socialistas en Andalucía colocaban a los colegas del partido y los socialistas en España han colocado a las novias que tenían, a las sobrinas, en las empresas públicas".

Así, ha recordado que la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "estuvo sentada en los consejos de gobierno de Chávez y Griñán" y "votó los ERE". "Ella sin duda también conocía muchas de estas irregularidades, como conocía sin duda todos los casos de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez, que afecta al PSOE y al entorno familiar también del presidente del Gobierno", ha dicho.

Ha lamentado que Montero "viene los fines de semana aquí, hace un mitin, nos da voces porque grita y con mala cara, mete la pata, porque suele meter la pata y luego dedica el resto de la semana a sacar la pata que ha metido". "Esa es la jornada laboral de la señora Montero, y se molestó conmigo cuando lo dije, pero es que es la verdad, lleva muchas cosas para adelante y al final no lleva ninguna", ha apuntado.

Asimismo, ha incidido en que a un político "se le mide por su gestión, no por sus palabras" y ha asegurado que "en Andalucía la tenemos calada, sabemos lo que hizo" cuando fue consejera de Salud, punto en el que ha señalado que "el último gobierno del PSOE en Andalucía en 2018 tuvo un presupuesto para la sanidad pública de 8.000 millones de euros", mientras que el aprobado para 2025 por el Ejecutivo del PP de Juanma Moreno supera los 15.000 millones; "casi el doble".

También ha reiterado que "el balance de la sanidad pública con María Jesús Montero es 7.773 profesionales sanitarios que echó a la calle y redujo en 1.500 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública". "Esa es la gestión de la que pretende ser presidenta de todos los andaluces", ha criticado, al tiempo que ha dicho que ella "calla y otorga con todos los agravios que el Gobierno de Sánchez hace con esta tierra".