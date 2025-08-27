Bendodo: "La directora general de Protección Civil sigue actuando por criterios netamente políticos e ideológicos"

Asegura que "cuando un técnico juega a político, mal asunto": "Si quiere hacer política, tiene que aceptar la crítica política"

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la presidenta provincial del partido en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este miércoles que ha sentido el respaldo "absoluto" de su partido después sus declaraciones sobre ver a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones como una "pirómana más" y ha añadido que "no creo que ni mucho menos me haya excedido, todo lo contrario".

Así lo ha señalado Bendodo tras ser cuestionado en Málaga al tiempo que ha dicho que "la directora general de Protección Civil ha actuado y sigue actuando por criterios netamente políticos e ideológicos y no por criterios técnicos".

Al respecto, ha explicado que la Dirección General de Protección Civil "es un cargo que tiene que tener al frente a una persona con mucha experiencia en la materia y con criterios técnicos" y "si la directora general de Protección Civil se mantiene en criterios técnicos y habla de cuestiones técnicas, tendrá todos mis respetos, pero si actúa como política, tiene que someterse a la crítica política como nos sometemos todos".

Bendodo ha reprochado que "a mí me han dicho de todo, los presidentes de las comunidades autónomas han aguantado insultos de todo tipo, el presidente de la institución de Salamanca fue llamado pirómano por un dirigente del Partido Socialista" y "nadie en el PSOE ha dicho ni pío".

"Cuando un técnico juega a político, mal asunto. Mejor que deje de ser técnico y se dedique a lo que quiere, que es la política", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "si quiere hacer política, tiene que aceptar la crítica política".

Cuestionado sobre si quería aprovechar para rebajar el tono en relación con las declaraciones sobre la directora de Protección Civil y si se arrepiente, ha dicho que "estamos ya hartos de que se insulte a los presidentes de las comunidades autónomas, acusándolos literalmente, lo que le hemos escuchado ayer por parte de la ministra de Defensa, de que piden demasiado o de que no asumen sus responsabilidades con los incendios, cuando son los que verdaderamente están al frente de esta tragedia".

"CON IDEOLOGÍA Y SECTARISMO NO SE APAGAN INCENDIOS"

Además, Bendodo ha pedido al PSOE que "escuche sus propios insultos, que aparte ya de una vez la ideología, que se remangue, que actúe con diligencia ante esta gravísima crisis de incendios que estamos sufriendo".

"Con la ideología, con el sectarismo, no se apagan los incendios y no se entera este Gobierno", ha dicho Bendodo, que ha reiterado que "la situación que están sufriendo los presidentes de las comunidades autónomas con los incendios es la misma que ya sufrieron con el Covid", aludiendo a "quien quiera ayuda, que la pida, pero eso sí, si hay alguna culpa siempre será de las comunidades autónomas porque tienen las competencias".

Para Bendodo, "un Gobierno serio y digno, cuando hay una catástrofe, no espera que se le pida ayuda, sino que se pone al frente del problema", ha sostenido, lamentado que este Ejecutivo "queda definido perfectamente".

Frente a ello, ha contrapuesto el modelo del PP y ha aludido al plan presentado por los 'populares' con 50 medidas para la mejora de la actuación en los incendios y que ha resumido en "despolitización y profesionalización en la actuación de las emergencias; máxima celeridad en el despliegue de recursos y efectivos y sentido de Estado, que implica lealtad, solidaridad y colaboración", precisamente, sobre esto último ha dicho que es "todo lo que ha faltado por parte del Gobierno de España en estos incendios que todavía estamos sufriendo".

"Ante una catástrofe los ciudadanos tienen que sentir que tienen detrás todo el Estado, que les arropa, les apoya y trabaja para mitigar estos incendios", ha dicho, al tiempo que ha incidido en "sentido de Estado con una colaboración leal y efectiva entre todas las administraciones".

"Ese es el papel fundamental que debe liderar un Gobierno", ha sostenido y ha dicho que conoce al presidente del PP y así él "entiende la política, desde la colaboración y la lealtad entre instituciones, todo lo contrario que Pedro Sánchez que cree que puede crecer en la crispación y en la crítica permanente". Ha lamentado, por tanto, que "el sanchismo cree que realmente crece en el regate corto, rédito político y enfrentamiento".

Por otro lado, Bendodo también ha lamentado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, este pasado martes, "perdió una oportunidad de oro de reconocer el trabajo de los efectivos que están en los incendios, incluidos los que están bajo su mando, los militares y la Unidad Militar de Emergencias, y lo dedicó a insultar a los presidentes autónomos que están al frente de estos incendios".

Ha criticado también que "tenemos un presidente en la tumbona y España ardiendo" y, además, "no se enteran desde el Gobierno de que los incendios se apagan con lealtad y colaboración institucional, no con insultos ni crispación".

Por último, también durante la comparecencia Bendodo ha mandado un mensaje de ánimo y de apoyo a "todas las familias, a las familias fundamentalmente de los dos militares que han resultado heridos recientemente en las tareas de extinción de incendios de Ourense, así como a todos los afectados por las olas de incendios que están asolando nuestro país y que parece que no cesan".

Además, ha expresado en nombre del PP "el reconocimiento y el agradecimiento" a todos los efectivos que están al frente de la extinción de los incendios. "Toda la sociedad tiene que estar agradecida por esta extraordinaria labor de los cuerpos que trabajan en la extinción de incendios y que siempre, sin duda, evitan catástrofes mayores", ha concluido.