La Junta espera respuesta de los grupos antes de junio para renovar por consenso los órganos de extracción parlamentaria

Actualizado 09/05/2019 16:31:02 CET

El portavoz andaluz reitera que el objetivo es que haya consenso y apueta por profesionales y no políticos para el modelo de Canal Sur

MÁLAGA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y portavoz, Elías Bendodo, ha indicado que espera tener en breve la respuesta de los grupos parlamentarios a la propuesta de renovación de los órganos de extracción parlamentaria (RTVA, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo y Consejo Audiovisual de Andalucía).

Así lo ha indicado durante el turno de preguntas tras intervenir en el Foro Europa Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el vicepresidente autonómico, Juan Marín. Ambos han coincidido en que el planteamiento que ha realizado el Gobierno andaluz de PP y Cs va en la línea del consenso, al haberse atentido las propuestas de los grupos.

Bendodo ha incidido en que es "urgente" renovar estos órganos, añadiendo que hay que hacerlo "por consenso hasta la extenuación". "Las propuestas ya están dadas a los grupos, se han escuchado las peticiones e incorporado al texto y espero que la semana que viene o en máximo dos semanas haya respuesta para que haya consenso en la renovación y si no habrá que buscar otras vías", ha manifestado.

Sobre el modelo de RTVA, ha dicho que lo dejaría "en manos de profesionales, no de políticos". Es más, ha dicho que lo contrario será "cometer los mismos errores que antes", considerando que las personas que se elijan para estar al frente de la radiotelevisión pública y de su consejo de administración deben ser los que trabajen "en un nuevo modelo que sea abierto, representativo, que todos se sientan cómodos y que suba la audiencia".

Respecto a si se debería esperar a que pasen las elecciones municipales, el portavoz de la Junta ha indicado que una cosa son los procesos electorales y los partidos políticos y otra la gestión, haciendo hincapié en que el Gobierno andaluz "está encapsulado en las campañas". "Vamos a seguir funcionando, si la campaña es obstáculo --para que los grupos den la respuesta-- se da una semana más pero no mucho más", ha apostillado.

Cuestionado por qué pasaría si no hay consenso, Elías Bendodo ha indicado que si no se puede habrá que buscar "otra vía" como pueden ser los decretos ley: "No tenga ninguna duda de que si no hay consenso utilizaremos el decreto ley, es un camino perfectamente legal".

"Queremos consenso pero si no lo hay y el decreto es la única forma de hacerlo la vamos a hacer, no es incostitucional ni ilegal", ha enfatizado.

En la misma línea, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha insistido en que el planteamiento del Gobierno autonómico "no tiene ninguna justificación política para que no salga por consenso, absolutamente ninguno". Así, ha recordado que Adelante Andalucía, PSOE y Vox han hecho sus propuestas "y se las hemos aceptado".

"Ni PP ni Ciudadanos ha impuesto ningún nombre en los cuatro órganos; es más, han sido el resto de grupos políticos los que han hecho propuestas, también de reducción de los órganos y se incluye, a propuesta de Adelante Andalucía, un representante de los trabajadores con voz y sin voto porque así lo establece el Estatuto de Autonomía", ha manifestado.

A juicio de Marín, es "indecente" que el consejo de administración de la RTVA "no se haya renovado cuando por ley se tenía que haber hecho ya; igual que el Consejo Audivisual o la Cámara de Cuentas". "No es un capricho del Gobierno, hay que cumplir las leyes, si no, como decíamos antes, hagamos menos leyes", ha insistido, agregando, como Bendodo, que si no hay consenso tendrá que hacerse por decreto.