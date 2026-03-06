Bendodo pide a Vox que explique a sus votantes su no "a un gobierno juntos" en Extremadura y llama a la responsabilidad

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un encuentro del PP de Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido a Vox que le explique a sus votantes "por qué no entra ni apoya la creación de un Gobierno en Extremadura, que es lo que se ha votado en las urnas", formado por ambos partidos; y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a dicha formación para no dejar caer la investidura de la 'popular' María Guardiola.

En su intervención en un acto del PP de Málaga con motivo del Día de la Mujer, Bendodo ha asegurado que Vox "tiene que entender que los partidos políticos estamos obligados a cumplir el mandato de los ciudadanos" y ha considerado que "los ciudadanos en Extremadura y en Aragón hablaron claro: quieren que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos".

En este punto, ha asegurado que esa es la propuesta que ha hecho el PP, "de integración, de un gobierno juntos y estoy convencido que los votantes de Vox lo que querían eran un gobierno juntos"; aunque ha lamentado que la formación de Abascal "ahora une sus votos a los del PSOE y Podemos para dejar caer el Gobierno de Extremadura".

"Tiene que dar las explicaciones que todo el mundo se está preguntando, porque la gente que le apoyó y que pidió su voto a este partido era para producir situaciones de cambio, de apoyos a gobiernos y que evidentemente no han cumplido con las expectativas", ha finalizado.