Bendodo (PP) acusa al PSOE de estar "en contra de Málaga" oponiéndose a "soluciones" del PP sobre transportes

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press

ARCHIDONA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este sábado al PSOE de estar "en contra de Málaga" al votar "en contra" de iniciativas que el PP ha llevado al Congreso de los Diputados para plantear "soluciones provisionales" a la situación que atraviesa la provincia de Málaga en materia de transportes.

El también diputado nacional del PP ha realizado estas declaraciones en una atención a medios durante una visita a la Feria del Perro de Archidona (Málaga), en la que ha explicado que la semana que ahora concluye ha sido "muy intensa" en relación a este asunto, y él mismo ha tenido "ocasión de presentar una moción en el Pleno del Congreso de los Diputados" y una pregunta también dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, "para seguir defendiendo la llegada del AVE cuanto antes a Málaga".

Bendodo ha subrayado en ese punto que el servicio de AVE entre Madrid y Málaga lleva ya "más de tres meses de cancelación", y ha remarcado que desde el PP han "criticado al Gobierno por su negligencia y su dejadez", porque entienden que es su "obligación", pero también son un "partido propositivo" que ha propuesto "soluciones alternativas y provisionales", como la de la puesta en marcha de "un puente aéreo a precio tasado provisional entre Málaga y Madrid", o que "el peaje de las Pedrizas de la Costa del Sol se elimine o se bonifique" en este contexto.

Bendodo ha criticado que el PSOE de Málaga "ha votado en contra de estas medidas" que el dirigente 'popular' entiende que son "cosas razonables", y al hilo ha señalado que quiere que "todo el mundo sepa" que "si el peaje sigue siendo caro es porque el Partido Socialista ha votado en contra de que se reduzca o se elimine", y que "si no tenemos un puente aéreo a precio tasado entre Málaga y Madrid mientras duran las obras del AVE es porque el Partido Socialista ha votado en contra también".

Bendodo ha señalado que los socialistas deben "explicar en la campaña" de las elecciones andaluzas del 17 de mayo estas cuestiones, y ha denunciado que "tenemos un Partido Socialista de Andalucía que está en contra de Málaga".

Finalmente, el vicesecretario 'popular' ha avisado de que desde el PP de Málaga van a "seguir exigiendo todas esas iniciativas, que cuanto antes las obras" para restablecer el AVE a Málaga "se terminen, pero mientras" tanto haya "soluciones provisionales", ha zanjado.