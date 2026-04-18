La precampaña del 17M se acelera este domingo con actos de Sánchez y Feijóo y de las izquierdas en torno a Por Andalucía

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo vivirá este domingo, 19 de abril, una jornada de mayor intensidad con la celebración de actos políticos en los que algunos de los principales partidos contarán con sus líderes nacionales --Pedro Sánchez en el caso del PSOE y Alberto Núñez Feijóo en el del PP-- en apoyo a sus candidatos, mientras que los partidos de izquierda del ámbito de Sumar e Izquierda Unida (IU) celebrarán un encuentro en apoyo de la coalición Por Andalucía que encabeza Antonio Maíllo como aspirante a la Junta.

De este modo, cuando queda ya menos de un mes para los comicios andaluces en los que el PP-A aspira a reeditar la mayoría absoluta que alcanzó en la anterior cita de 2022, y el PSOE-A a reconquistar la Junta, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará en Gibraleón (Huelva) este domingo para respaldar en un acto público a la candidata socialista a la presidencia del Gobierno andaluz, María Jesús Montero.

Pedro Sánchez y la también vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía compartirán protagonismo en este acto que tendrá lugar a partir de las 11,00 horas en el Pabellón Municipal de Ferias de la citada localidad onubense.

Será el primer acto de la precampaña andaluza en el que participa Pedro Sánchez, del que María Jesús Montero ya indicó cuando se convocaron formalmente las elecciones que se iba a "volcar" de cara a estos comicios por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, y por la relación tan cercana que ha mantenido con ella misma en los años en los que la dirigente andaluza ha formado parte del Consejo de Ministros presidido por el líder del PSOE, del que llegó a ser vicepresidenta primera en su última etapa, antes de dimitir de sus cargos para centrarse en su candidatura en Andalucía.

FEIJÓO JUNTO A MORENO

Por su parte, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo participará, junto al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en un acto con alcaldes del partido de todas las provincias, que se enmarca en esta precampaña por los comicios autonómicos del 17 de mayo.

El acto de esta Intermunicipal del partido se desarrollará desde las 10,00 horas, y las intervenciones de Feijóo y Moreno se producirán a partir de las 12,00 horas.

La reunión contará con todos los alcaldes del PP-A y presidentes de diputaciones, en una muestra del "poder municipal" del partido de cara a las autonómicas, según fuentes del PP-A.

Este será también el primer acto de Feijóo en la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 mayo. La campaña oficial se desarrollará desde el 1 al 15 de mayo, y está prevista de nuevo la presencia del presidente del PP en actos con Moreno.

Feijóo elogió esta semana los "logros" de Juanma Moreno en sus años al frente del Gobierno andaluz y confió en que pueda completar sus proyectos, si bien admitió que en estos tiempos la mayoría absoluta es "muy difícil" y, en el caso de Andalucía, dependerá del reparto de restos en las ocho provincias.

El líder del PP hizo esta reflexión a puerta cerrada en la reunión plenaria del Grupo Popular con sus diputados y senadores, a los que ha trasladó que el fin de semana viajaría a Andalucía para participar en la precampaña, según señalaron a Europa Press fuentes presentes en ese encuentro.

"UN PASO AL FRENTE" DE LAS IZQUIERDAS

Por otro lado, Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida (IU) y Más Madrid van a celebrar este domingo en Sevilla la segunda edición de los actos que, bajo el lema 'Un paso al frente', organizan estas formaciones de izquierda, y que en este caso se produce en plena precampaña de las andaluzas, unas elecciones a las que IU, Podemos y Movimiento Sumar van a concurrir en coalición junto a otras cuatro formaciones de izquierda bajo la marca 'Por Andalucía'.

A comienzos de esta semana, los partidos que organizan este acto informaron de un cambio de la ubicación del mismo al haberse "superado las expectativas previstas", de modo que se celebrará en el espacio Cartuja Center Cite, situado en la calle Leonardo da Vinci de Sevilla, en vez de en el auditorio Itálica del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), que es donde se iba a llevar a cabo, "para poder ampliar la capacidad" de aforo.

El acto está programado para que comience a las 11,00 horas de este domingo, y en él tomarán la palabra los ministros de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; de Cultura, Ernest Urtasun, y de Sanidad, Mónica García, además del coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y cabeza de lista de Por Andalucía por Cádiz en las elecciones del próximo 17 de mayo, Esperanza Gómez.

Quien fuera candidata a la Junta de la coalición Por Andalucía en los anteriores comicios de junio de 2022, y portavoz del grupo parlamentario que dicha confluencia conformó con cinco diputados en la duodécima legislatura, Inma Nieto, será la encargada de presentar el acto.