Bendodo (PP) asegura que los españoles "se han dado cuenta de que es una huelga electoral": "Se la cargó Montero"

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en un acto en Palma. Imagen de archivo. - JAVIER FERNÁNDEZ - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha señalado que la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre "está siendo de todo menos general", haciendo referencia a los datos de seguimiento de la misma.

"Los españoles se han dado cuenta de que esta huelga es una huelga electoral. Una huelga que nació muerta porque se la cargó María Jesús Montero, que dijo cuando se convocó la huelga que no era contra el Gobierno, que era contra la oposición. ¿Cómo se hace una huelga contra la oposición?", ha afirmado este miércoles en una atención ante los medios en Antequera (Málaga).

En esta línea, ha asegurado que la imagen de los sindicatos "va a quedar afectada" tras la convocatoria de huelga. "Yo creo que los sindicatos convocantes tuvieron la oportunidad de desconvocarla. La imagen de los dos sindicatos va a quedar afectada porque la gente se va a dar cuenta que están al servicio de un partido político en concreto y no al servicio de los trabajadores", ha remarcado.