Bendodo (PP) califica de "no presentado" al Gobierno de Sánchez tras ocho años de "abandono" a Fuengirola (Málaga)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha calificado de "no presentado" al Gobierno de Pedro Sánchez tras ocho años de "abandono" a Fuengirola. "Es que ni siquiera hablamos de un suspenso, es que no se han presentado al examen", ha afirmado, al denunciar la "falta" de soluciones a problemas como "la saturación de Cercanías, el colapso de la A-7, el aumento de la inseguridad y la ausencia de actuaciones para estabilizar el litoral".

Bendodo se ha pronunciado así durante un acto público celebrado en Fuengirola junto a la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y la alcaldesa del municipio, Ana Mula. En su intervención, ha contrapuesto la "falta" de respuesta del Ejecutivo central a la gestión del PP en otras administraciones. "Han sido ocho años de desprecio a Fuengirola por parte del Gobierno de Sánchez", ha asegurado, frente a "la política útil que practica el PP desde el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, basada en el rigor, la gestión y el cumplimiento de la palabra dada".

Entre los principales problemas que afectan al municipio, el dirigente popular ha destacado las continuas averías del Cercanías Málaga-Fuengirola, un servicio utilizado diariamente por unos 40.000 viajeros. "El Cercanías no puede ser una lotería", ha advertido. También ha criticado la "falta" de planificación y de alternativas ante el corte previsto durante varios meses de 2027 en un tramo de la línea C-1. A ello ha sumado el "colapso" de la A-7, que, según ha denunciado, se ha convertido en "un embudo diario", mientras que la alternativa para los conductores pasa por pagar "el peaje más caro de España" en la AP-7.

En materia de seguridad, Bendodo ha reclamado más medios y efectivos especializados para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Asimismo, ha exigido una solución para la estabilización de las playas, afectadas por los daños ocasionados por los temporales. Frente a lo que considera una "falta" de compromiso del Gobierno central, el dirigente del PP ha asegurado que, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del Ejecutivo, "Fuengirola tendrá la atención, el respeto y las inversiones que se merece". "La ciudad no puede seguir esperando soluciones que nunca llegan", ha apostillado.

Por su parte, Navarro ha advertido de que Fuengirola se ha convertido en el "kilómetro cero de la ineficacia, de la inacción, del abandono y del castigo que Sánchez ha infligido a esta provincia y a la Costa del Sol". En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo socialista su falta de inversiones para mejorar la capacidad y las frecuencias ferroviarias, así como las infraestructuras viarias, pese a las "cien subidas de impuestos" que, según ha señalado, encaminan a Málaga hacia "su sexto año consecutivo de récord de recaudación estatal".

"Un dinero que solo ha servido para contentar a los nacionalistas catalanes y para que Pedro Sánchez siga apoltronado en La Moncloa", ha criticado. Navarro ha lamentado que sigan sin llegar las mejoras a la red ferroviaria, la extensión del tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras o la bonificación del peaje de la AP-7, una autopista que, según ha recordado, "el Gobierno sí ha liberalizado a su paso por Alicante". En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo central recauda más de 30 millones de euros anuales en impuestos derivados del peaje de la Costa del Sol.

La presidenta provincial del PP también ha censurado la negativa del Gobierno a impulsar un plan de estabilización de las playas y a reforzar la seguridad mediante la dotación de más medios, recursos y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al respecto, ha cifrado en más de 1.200 agentes el déficit de efectivos que sufre la provincia.

En esta línea, Navarro ha denunciado el "abandono inversor" del Gobierno en materia de agua y ha asegurado que permanecen sin ejecutar en Málaga obras hidráulicas de competencia estatal por valor de más de 2.000 millones de euros. Ante este escenario, ha advertido de que "ni España ni Málaga pueden aguantar cuatro años más de sanchismo".

Por todo ello, ha reivindicado que el 29N los malagueños tenemos una "oportunidad única de cambio, de esperanza y de ilusión en un futuro mejor para Málaga y para Fuengirola", y ha animado a los ciudadanos a apostar por un "Gobierno de altura, con sentido de Estado, de la responsabilidad y que responda a las necesidades de los ciudadanos". "Un cambio también para recuperar la normalidad democrática, el diálogo y el respeto" por las instituciones que ha calificado como "posible" de la mano de un Gobierno de Feijóo.